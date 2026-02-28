Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Bilim dünyası bu rengin peşinde: Bulana milyarlar kazandıracak

Gözlerimizi açtığımız andan itibaren dünyayı binbir çeşit renk içinde görüyoruz. Ancak kimya dünyası için bazı renkler, göründüğünden çok daha büyük bir gizem barındırıyor. Bilim dünyasında kırmızı; kimyasal olarak en zorlu, en pahalı ve potansiyel olarak milyar dolarlık bir keşfin anahtarı olarak görülüyor.

Bilim dünyası bu rengin peşinde: Bulana milyarlar kazandıracak
Gökçen Kökden

Bilim insanları şimdiye kadar birçok tonu laboratuvar ortamında kusursuzca üretmeyi başarsa da, bir renk var ki hala "mükemmel" formuna ulaşılabilmiş değil. Şaşırtıcı gelebilir ama kimyanın en "ele geçmez" ve en değerli rengi: Mükemmel Kırmızı.

Bilim dünyası bu rengin peşinde: Bulana milyarlar kazandıracak 1

NEDEN MÜKEMMEL BİR KIRMIZI YOK

Kırmızı, insanlık tarihinin en eski sanat eserlerinde, mağara duvarlarında bile karşımıza çıkan bir renk. Ancak mesele sadece kırmızı görünmek değil; güneş ışığına, zamana ve dış etkenlere karşı dayanıklı, parlaklığını asla yitirmeyen bir pigment oluşturmak.

Bilim dünyası bu rengin peşinde: Bulana milyarlar kazandıracak 2

Bugün kullandığımız kırmızı pigmentlerin çoğu ya kimyasal olarak kırılgan ya da çevresel faktörlerle hızla solmaya meyilli. Özellikle lüks otomobil markalarından moda devlerine kadar pek çok sektör, yıllar geçse de ilk günkü canlılığını koruyan o kusursuz kırmızının peşinde. Uzmanlara göre, bu formülü bulan kişi milyar dolarlık bir servetin de sahibi olabilir.

MAVİYLE DÜNYAYI DEĞİŞTİREN PROFESÖR: MAS SUBRAMANIAN

Bilim dünyası bu rengin peşinde: Bulana milyarlar kazandıracak 3

Bu gizemli arayışın merkezinde tanıdık bir isim var: Oregon Eyalet Üniversitesi’nden malzeme bilimci Mas Subramanian. Profesör Subramanian, 2009 yılında tesadüfen keşfettiği "YInMn Mavisi" ile bilim dünyasında devrim yaratmıştı. Bu mavi, son 200 yılda keşfedilen ilk yeni mavi pigmenti olarak tarihe geçti.

Şimdi ise Subramanian, enerjisini "mükemmel kırmızı"ya odaklamış durumda. Bilim insanı, elektronların atomlar içindeki dizilimini ve ışığı yansıtma biçimlerini değiştirerek, doğanın bize sunduğu en canlı kırmızıyı laboratuvarda sabitlemeye çalışıyor.

BİR PİGMENT NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Bilim dünyası bu rengin peşinde: Bulana milyarlar kazandıracak 4

"Alt tarafı bir renk" diyebilirsiniz ancak işin perde arkasında devasa bir ekonomi yatıyor. Örneğin, ikonik bir Ferrari kırmızısının güneş altında solmaması veya bir akıllı telefonun kasasındaki rengin yıllarca aynı kalması, kullanılan pigmentin atomik yapısına bağlı. Mevcut kırmızıların çoğu toksik maddeler içerebiliyor veya üretim süreçleri çok maliyetli olabiliyor. Hem çevre dostu hem de yok edilemez bir kırmızı, endüstride kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

Mas Subramanian ve ekibi, atomları adeta birer yapboz parçası gibi dizerek doğru formülü bulmaya çalışıyor. Henüz "o" mükemmel ton tam anlamıyla yakalanamamış olsa da ulaşılan her yeni ara ton, ekran teknolojilerinden tekstile kadar hayatımızın her alanını renklendirmeye aday.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rekor kıran doğum: Yenidoğan bebek tarihe geçti!Rekor kıran doğum: Yenidoğan bebek tarihe geçti!
Canlı bulana 100 bin, ölü bulana 10 bin lira ödül verilecek!Canlı bulana 100 bin, ölü bulana 10 bin lira ödül verilecek!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
araştırma bilim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.