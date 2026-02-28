Rekor kıran doğum: 6 kilogram ağırlığındaki bebek tarihe geçti!

ABD’nin New York eyaletine bağlı Ithaca kentinde yaşayan Terrica ve Shawn çifti, 30 Ocak’ta dünyaya gelen oğulları Shawn Jr.’ın olağanüstü büyüklüğü karşısında şaşkına döndü. Yaklaşık 13 pound (yaklaşık 6 kilogram) ağırlığında doğan bebek, Cayuga Tıp Merkezi Doğumhanesi’nde şimdiye kadar dünyaya gelen en büyük bebek olarak kayıtlara geçti.

Hastane yetkilileri, Shawn Jr.’ın doğumunun personel için bile dikkat çekici bir olay olduğunu doğruladı.

“SANKİ DOĞRUDAN ÜÇ AYLIK BEBEK SAHİBİ OLDUM”

Dört çocuk annesi Terrica, bebeğinin iri olacağını tahmin ettiğini ancak bu kadar büyük olmasını beklemediğini söyledi. Terrica, “Daha iri olacağını biliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Şimdiden üç ila altı aylık bebek bezleri ve kıyafetleri giyiyor. Sanki doğrudan üç aylık bir bebeğe sahip olmuşum gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Bebeğin doğumu, hastanenin sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflarla da dikkat çekti. Aynı gün dünyaya gelen ve yaklaşık 2 kilogram ağırlığında olan Margot adlı bir başka bebekle yan yana görüntülenen Shawn Jr., boyut farkıyla büyük ilgi gördü.

Margot’nun annesi Chloe, bu deneyimin kendi bebeğini kucaklamayı daha da özel hale getirdiğini belirterek, “Gerçekten çok sevimliydi ve bebeklerin her şekil ve boyutta olabileceğini hatırlatan güzel bir örnekti” dedi.

HER DOĞUMUN KENDİNE ÖZGÜ BİR HİKAYESİ VAR

Centralus Health Anne ve Çocuk Sağlığı Sistem Direktörü Robyn Torgalski ise her doğumun benzersiz olduğunu vurgulayarak, “Bu iki doğum, her bebeğin ve her doğum hikayesinin farklı olduğunun güçlü bir hatırlatıcısı.” açıklamasında bulundu.

Torgalski ayrıca, Cayuga Health’in anne ve bebek sağlığı hizmetlerinden gurur duyduklarını ve aileleri bu önemli anlarda desteklemekten onur duyduklarını ifade etti.

TARİHİN EN AĞIR BEBEĞİ 10 KİLOGRAMDI

Guinness Dünya Rekorları’na göre şimdiye kadar kaydedilen en ağır bebek, 19 Ocak 1879’da ABD’nin Ohio eyaletinde doğan ve yaklaşık 10 kilogram ağırlığında olan bir erkek bebekti.

Günümüzde ise yenidoğan bebeklerin ortalama doğum ağırlığı yaklaşık 3,4 kilogram olarak biliniyor. Shawn Jr.’ın doğum ağırlığı bu ortalamanın neredeyse iki katına ulaşarak nadir görülen doğumlar arasına girdi.