Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Rekor kıran doğum: 6 kilogram ağırlığındaki bebek tarihe geçti!

ABD’de dünyaya gelen Shawn Jr., yaklaşık 6 kilogramlık doğum ağırlığıyla hastanenin en iri yenidoğanı oldu. Ailesi, bebeğin doğar doğmaz üç aylık kıyafetler giymeye başladığını açıkladı. Shawn Jr. doğum kilosuyla ortalamanın neredeyse iki katına ulaşarak nadir görülen doğumlar arasına girdi.

Rekor kıran doğum: 6 kilogram ağırlığındaki bebek tarihe geçti!

ABD’nin New York eyaletine bağlı Ithaca kentinde yaşayan Terrica ve Shawn çifti, 30 Ocak’ta dünyaya gelen oğulları Shawn Jr.’ın olağanüstü büyüklüğü karşısında şaşkına döndü. Yaklaşık 13 pound (yaklaşık 6 kilogram) ağırlığında doğan bebek, Cayuga Tıp Merkezi Doğumhanesi’nde şimdiye kadar dünyaya gelen en büyük bebek olarak kayıtlara geçti.

Hastane yetkilileri, Shawn Jr.’ın doğumunun personel için bile dikkat çekici bir olay olduğunu doğruladı.

“SANKİ DOĞRUDAN ÜÇ AYLIK BEBEK SAHİBİ OLDUM”

Dört çocuk annesi Terrica, bebeğinin iri olacağını tahmin ettiğini ancak bu kadar büyük olmasını beklemediğini söyledi. Terrica, “Daha iri olacağını biliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Şimdiden üç ila altı aylık bebek bezleri ve kıyafetleri giyiyor. Sanki doğrudan üç aylık bir bebeğe sahip olmuşum gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Bebeğin doğumu, hastanenin sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflarla da dikkat çekti. Aynı gün dünyaya gelen ve yaklaşık 2 kilogram ağırlığında olan Margot adlı bir başka bebekle yan yana görüntülenen Shawn Jr., boyut farkıyla büyük ilgi gördü.

Margot’nun annesi Chloe, bu deneyimin kendi bebeğini kucaklamayı daha da özel hale getirdiğini belirterek, “Gerçekten çok sevimliydi ve bebeklerin her şekil ve boyutta olabileceğini hatırlatan güzel bir örnekti” dedi.

HER DOĞUMUN KENDİNE ÖZGÜ BİR HİKAYESİ VAR

Centralus Health Anne ve Çocuk Sağlığı Sistem Direktörü Robyn Torgalski ise her doğumun benzersiz olduğunu vurgulayarak, “Bu iki doğum, her bebeğin ve her doğum hikayesinin farklı olduğunun güçlü bir hatırlatıcısı.” açıklamasında bulundu.

Torgalski ayrıca, Cayuga Health’in anne ve bebek sağlığı hizmetlerinden gurur duyduklarını ve aileleri bu önemli anlarda desteklemekten onur duyduklarını ifade etti.

TARİHİN EN AĞIR BEBEĞİ 10 KİLOGRAMDI

Guinness Dünya Rekorları’na göre şimdiye kadar kaydedilen en ağır bebek, 19 Ocak 1879’da ABD’nin Ohio eyaletinde doğan ve yaklaşık 10 kilogram ağırlığında olan bir erkek bebekti.

Günümüzde ise yenidoğan bebeklerin ortalama doğum ağırlığı yaklaşık 3,4 kilogram olarak biliniyor. Shawn Jr.’ın doğum ağırlığı bu ortalamanın neredeyse iki katına ulaşarak nadir görülen doğumlar arasına girdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilim dünyası bu rengin peşinde: Bulana milyarlar kazandıracakBilim dünyası bu rengin peşinde: Bulana milyarlar kazandıracak
Canlı bulana 100 bin, ölü bulana 10 bin lira ödül verilecek!Canlı bulana 100 bin, ölü bulana 10 bin lira ödül verilecek!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
rekor bebek doğum kilo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.