Bilim insanları açıkladı! Düşük zekaya sahip insanların tek ortak özelliği belli oldu

Zeka tek başına sabit bir özellik değil; öğrenme, çevre ve düşünme biçimleriyle sürekli şekilleniyor. Son yıllarda yapılan psikoloji ve nörobilim araştırmaları, bilişsel performansı etkileyen davranış kalıplarına odaklanıyor. Bu çalışmaların büyük kısmı, özellikle bir alışkanlığın öne çıktığını gösteriyor: eleştirel düşünme eksikliği.

ORTAK NOKTA: ELEŞTİREL DÜŞÜNMEDEN KAÇINMA

Psikoloji alanında yapılan birçok çalışma, bireylerin bilgiyi sorgulama ve analiz etme eğiliminin zihinsel performansla güçlü şekilde ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmalara göre bilgiyi sorgulamadan kabul etme, farklı bakış açılarını değerlendirmeme ve hızlı ve yüzeysel karar verme eğilimi bilişsel performansı düşürebilen faktörler arasında yer alıyor.

HIZLI DÜŞÜNME TUZAĞI

Davranış bilimlerinde “hızlı düşünme” olarak tanımlanan sistem, günlük hayatta pratiklik sağlasa da her zaman doğru sonuç vermiyor. Uzmanlara göre sadece sezgiyle hareket etmek ve detayları analiz etmeden karar vermek hatalı sonuçlara yol açabiliyor.

ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Farklı üniversitelerde yapılan çalışmalar, eleştirel düşünme becerisi yüksek bireylerin problem çözmede daha başarılı olduğunu, daha doğru kararlar aldığını ve yanıltıcı bilgilere karşı daha dirençli olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, bilişsel becerilerin geliştirilebilir olduğunun altını çiziyor. Bunun için okuma ve araştırma alışkanlığı, farklı görüşleri değerlendirme ve sorgulayıcı pratik düşünme pratiği zihinsel performansı artırabiliyor.

Bilimsel veriler, bilişsel performansı tek bir faktöre indirgemese de, eleştirel düşünme eksikliğinin önemli bir ortak özellik olduğunu ortaya koyuyor.