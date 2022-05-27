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Bilim insanları da şaşkın! Deniz taraklarının disko ışıklarını “sevdiği" anlaşıldı

27.05.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz taraklarıyla ilgili oldukça heyecan verici bir keşif yapıldı. Bu canlıların disko ışıklarını sevdiği keşfedildi. York Üniversitesi'nden Dr. Bryce Stewart, bunu "Tüm kariyerim boyunca karşılaştığım en heyecan verici şeylerden biri" olarak nitelendirdi.

Bilim insanları da şaşkın! Deniz taraklarının disko ışıklarını “sevdiği" anlaşıldı

Birleşik Krallık'ın Devon bölgesinden deniz bilimci Dr.Rob Enever ve ekibi, tesadüfi bir şekilde deniz taraklarının disko ışıklarını “sevdiğini” anladı. Bu keşif büyük şaşkınlık yarattı.

DİSKO IŞIKLARI İLE TUZAĞA DENİZ TARAKLARI DÜŞTÜ

The Guardian'ın haberine göre; Dr. Rob Enever ve ekibi, yengeç ve ıstakoz yakalamak için balık kullanma ihtiyacına son vermek ve bu sayede balık stoklarının korunmasına yardımcı olmak için küçük su altı ışıkları tasarladı. Işıkların yengeçleri çekmesi gerekiyordu. Ancak beklenmedik bir şekilde, 200 kadar göze sahip olabilen deniz tarakları LED ışıklarına daha çok ilgi duydu. Dr. Enever'a göre bu, bir deniz tarağı diskosu gibiydi.

"DÜNYADA BİR İLK"

Enever, verdiği demeçte "Tuzağı aydınlatın ve içeri girsinler. Bunu daha önce kimsenin keşfetmemiş olması şaşırtıcı. Oldukça heyecan verici bir keşif. Bu, tamamen yeni bir kıyı balıkçılığı oluşturma potansiyeline sahip ve dünyada bir ilk." ifadelerini kullandı.

Bu tesadüfi keşif, balık avcılığının deniz yataklarına verdiği zararı azaltmaya yardımcı olabilir. Çünkü çoğu deniz tarağı, büyük ölçekte yapıldığında deniz habitatlarına önemli ölçüde zarar verebilecek bir şekilde yakalanıyor.

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2019'da, söz konusu teknolojiyi kullanarak balıkçılığın deniz ortamı üzerindeki etkilerini azaltma konusunda uzmanlaşan Enever, balıkçı Jon Ashworth ile ışıkları denedi. Ashworth, "Taşıdığımız hemen hemen her tuzağın içinde deniz tarağı vardı." dedi.

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"KARİYERİM BOYUNCA KARŞILAŞTIĞIM EN HEYECAN VERİCİ ŞEYLERDEN BİRİ"

York Üniversitesi'nde deniz ekoloğu olan Dr. Bryce Stewart, bulguları "tüm kariyerim boyunca karşılaştığım en heyecan verici şeylerden biri" olarak nitelendirdi. "Stewart'a göre, deniz tarakları belki de yırtıcılardan korunmak için ya da yedikleri planktonları bulmak daha kolay olduğu için aydınlatılmış alanları tercih ediyorlar.

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