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Bilim insanları uyardı: Dünya'nın en kısa günü yaklaşıyor

Bilim insanları tarihin en kısa gününün haftalar içinde yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bilim insanları uyardı: Dünya'nın en kısa günü yaklaşıyor

Bilim insanları, Dünya’nın dönüş hızının beklenmedik şekilde artmaya başladığını açıkladı. Bu durumun, tarihin en kısa gününün birkaç hafta içinde yaşanmasına neden olabileceği tahmin ediliyor.

Bilim insanları uyardı: Dünya nın en kısa günü yaklaşıyor 1

Londra Üniversitesi’nden astrofizikçi Graham Jones, Dünya’nın bu yaz 9 Temmuz, 22 Temmuz veya 5 Ağustos tarihlerinden birinde en kısa gününü yaşayabileceğini söyledi. Bu günlerde zamanın sırasıyla 1,30, 1,38 veya 1,51 milisaniye kısalabileceği öngörülüyor. Araştırmacılar, milisaniyelik bu farkın bile GPS sistemlerinden uydu navigasyonuna, hatta zamanı ölçme şekline kadar birçok alanda etkili olabileceğini belirtiyor.

Bilim insanları uyardı: Dünya nın en kısa günü yaklaşıyor 2

Araştırmacılar, Dünya’nın 2020 yılından bu yana normalden daha hızlı döndüğünü tespit etti. Fakat bu hızlanmanın kesin nedeni henüz bilinmiyor. Bilim insanları, şu ana kadar kaydedilen en kısa günün, Dünya’nın 24 saatten 1,66 milisaniye daha hızlı döndüğü 5 Temmuz 2024’te yaşandığını aktararak, 2020’den bu yana birçok rekor kırıldığını ifade etti.

Bilim insanları uyardı: Dünya nın en kısa günü yaklaşıyor 3

Gün uzunluğundaki milisaniyelik değişikliklerin büyük etkilere yol açabileceğini vurgulayan uzmanlar, GPS sistemleri, telefon ağları ve finansal işlemlerin son derece hassas zamanlamalara dayandığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
uzay Dünya
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