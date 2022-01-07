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Bilim insanları uyardı! Felakat buzulu hızla eriyor, 3 şehri tehdit ediyor

07.01.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel ısınma nedeniyle Batı Antartika’da bulunan dev Thwaites Buzulu’nun her geçen gün erimesinin hızlandığı açıkladı. Dev buzulun doğudaki buz sahanlığının yüzeyindeki çatlakları araştıran bilim insanları on yıl içinde buzulun çökebileceğini dile getirdi. Bu olasılığı sonun başlangıcı olarak isimlendiren bilim insanları söz konusu buzulun tamamen erimesi ile küresel deniz seviyelerinde büyük yükselmelerin yaşanacağına işaret etti.

Bilim insanları uyardı! Felakat buzulu hızla eriyor, 3 şehri tehdit ediyor

Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda Batı Antartika’nın dünyanın en hızlı ısınan ve küresel ısınma etkilerinin en belirgin olarak görülen yeri olduğunu belirtti. İklim krizinin etkileri nedeniyle Thwaites Buzulu’nun erimesinin hızlandığını ve son 30 yılda iki kat daha hızlı eridiğini belirten bilim insanları 2000 yılın bu yana buzulun 1 trilyondan daha fazla buz kaybına uğradığını aktardı. Thwaites Buzulu’nun tamamen erimesi ise küresel deniz seviyesinin 65 santimetre yükselmesine neden olacak.

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ÜÇ ŞEHRE DİKKAT ÇEKTİLER

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Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmalarda Thwaites Buzulu’nun son yıllarda erime hızında artış olduğu belirlendi. Buzulun tamamen erimesi durumunda ise New York, Miami ve Tokyo dahil olmak üzere dünya üzerinde bulunan pek çok büyük şehir sular altında kalabileceği söylendi. Deniz seviyesinden yüksekliği az olan Kiribati, Tuvalu ve Maldivler gibi alçak ada ülkelerini büyük ölçüde yutacağı bildirildi.

“10 YIL İÇİNDE ÇÖKEBİLİR”

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Oregon Eyalet Üniversitesi'nden bir buzul bilimci olan Erin Pettit, buzulun yüzeyindeki çatlaklara dikkat çekerek 10 yıl içinde çökebileceğini belirtti. Erin Pettit, Thwaites'in üç şekilde eridiğini belirtirken, "Buzul, okyanus suyuyla aşağıdan eriyor. Buzulun kara kısmı, deniz tabanına bağlandığı yerdeki tutuşunu kaybediyor bu nedenle büyük bir yığın okyanusa çıkıp daha sonra eriyebilir. Son olarak da Thwaites'in buz sahanlığı, hasarlı bir araba ön camı gibi yüzlerce çatlak oluşturacak şekilde kırılıyor." dedi.

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