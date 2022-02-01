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Bilim insanlarını şaşırtan keşif! Tam 9 milyon yıllık içi dışkı dolu kafatası bulundu

01.02.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait bir balık kafasını araştırmaya başladı. Araştırma sonucuna göre ulaşılan balık kafatasının içinde küçük dışkı fosilleri bulundu.

Bilim insanlarını şaşırtan keşif! Tam 9 milyon yıllık içi dışkı dolu kafatası bulundu

Bilim insanlarını heyecanlandıran bir keşif ortaya çıktı. Fosilleşmiş gübre topaklarına paleontolojide kopralit adı verildiğini dile getiren bilim insanları yeni araştırmada çürüyen balık kafatasının içinde rastladı. Muhtelemen deniz kurtçuklarına ait olduğu düşünülen dışkı fosilleri, bilim insanlarına göre kafatasındaki etleri ayırırken, geride oval koprolitlerden oluşan kümeler veya zincirler bırakıyor. Bu kümelerin her biri yaklaşık 2,5 milimetre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor.

TAMAMEN DOLDU

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, araştırmacılar, bu fosili 8 ila 18 milyon yıllık fosillerin yer aldığı ABD’deki Calvert Cliffs doğal parkında keşfetti. Kafatası, okyanus derinliklerinde yaşayan ve başının üzerinde gözleri olduğu için genellikle "yıldız gözlemcisi" diye anılan bir balığa aitti. Balığın Latince adının ise Astroscopus countermani olduğu belirtildi.

Calvert Deniz Müzesi'nde görev alan Stephen Godfrey, kafatasını ve içindeki malzemeyi X-ışınıyla incelediklerini aktardı. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia (İtalyan Paleontoloji ve Stratigrafi Dergisi) adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan incelemede kalsiyum ve fosfat yoğunluğu tespit edildi. Bu da söz konusu fosillerin dışkı olduğunu gösteriyordu. Balığın kafatasının için tamamen bu dışkılarla doluydu.

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Godfrey’e göre bir hayvanın cesedi, "beyin yemekten ve kafatasını dışkıyla doldurmaktan çok mutlu olacak" çok sayıda çöpçü çekiyor. Godfrey "Boğumlu kurtçuklar ve diğer kurtçuk türleri en olası adaylar. Bir kurtuçuğun tek tip dışkı üretmesi oldukça ilgi çekici. Bu biçimli dışkılar bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

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