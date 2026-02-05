Bilim kurgu gibi! Otobüs büyüklüğünde kolları var "Hayalet Denizanası"

Araştırma gemisi R/V Falkor (too) ile yapılan derin deniz taramasında, Stygiomedusa gigantea adlı dev hayalet denizanası görüntülendi. Yaklaşık 250 metre derinlikte kaydedilen canlının dört kolu 10 metreye, çan kısmı ise 1 metreye ulaşıyor.

SAYILI KEZ GÖRÜLDÜ

Bilim insanlarına göre bu tür bugüne kadar 100’den az kez gözlemlendi. Diğer denizanalarının aksine yakıcı dokunaçlara sahip değil. İlk örneği 1899’da bulunan tür hakkında hâlâ çok az şey biliniyor.

28 YENİ TÜR HEYECANI

Sefer sırasında dev mercan resifleri keşfedilirken, bilim insanları 28 yeni canlı türüne rastlanmış olabileceğini belirtti. Uzmanlara göre bu keşif, derin denizlerin hâlâ büyük sırlar barındırdığını gösteriyor.