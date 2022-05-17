Bilim o soruya cevap verdi! "Antik Roma’nın viagrası neden kayboldu?"

Tarihi kayıtlar ve yapılan araştırmalar silfiyum bitkisinin Antik Roma döneminde başta ilaç olmak üzere afrodizyak ve parfüm olarak kullanıldığını gösterdi. Aynı zamanda Antik Romalılar silfiyum bitkisini hemen hemen her yemekte lezzet vermesi için özel bir çeşninin içine katıyordu. Son derecede değerli olan bu bikiyi Jül Sezar kendi döneminde yarım tondan fazla stok halinde saklamıştı. Ancak silfiyum bitkisinin nesli İmparator Nero’nun döneminde bir anda tükendi. Yaklaşık 2 bin yıl öncesinde tükenen bitkinin gizemini çözmeye çalışan bilim insanları sonuca ulaştı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KURBANI OLDU

Independent Türkçe’de yer lan habere göre, ABD’deki New Hampshire Üniversitesi'nden bilim insanları silfiyum bitkisinin insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle tükendiğini ortaya çıkarttı . Hakemli bilimsel dergi Frontiers in Conservation Science'da yayımlanan araştırma, kentsel büyümenin ve buna eşlik eden ormansızlaşmanın silfiyumun büyüdüğü yerel mikro iklimi değiştirdiğini gösterdi. MÖ 630'da Kuzey Afrika bölgesini sömürgeleştiren Eski Yunanlılar, yüzyıllar boyunca silfiyum yetiştirmeye çalıştı ve başarısız oldu.

KORUMAYA ÇALIŞTILAR

Araştırmaların yazarlarından olan Paul Robertson, “Nakil çalışmasının hayal kırıklığı yarattığını fark ettik. Mikro-iklim gereksinimlerini çözemedikleri için silfiyum bitkisinin nesli tükendi” dedi.

Makalenin bir diğer yazarı Paul Pollaro, "Bitkinin tükenmekte olduğunu bildiklerine ve onu korumaya çalıştıklarına dair kanıtlar var" diye konuştu.

Herodot ve Yaşlı Plinius gibi ünlü tarihçi ve yazarlar da tarihsel belgelerinde silfiyum bitkisi hakkında yazılar yazdı. Plinius, bitkinin köpek ısırıkları, yılan zehri ve hemoroid tedavisine iyi geldiğini ifade ederken bitkinin doğum kontrol yöntemi olarak da kullanıldığı ve afrodizyak etkisi nedeniyle "aşk iksiri" olarak görüldüğü fark edildi. Bu nedenle bitki "Antik Roma'nın Viagra'sı" diye nitelenilirdi.



