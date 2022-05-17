Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bilim o soruya cevap verdi! "Antik Roma’nın viagrası neden kayboldu?"

Bilim o soruya cevap verdi! "Antik Roma’nın viagrası neden kayboldu?"

17.05.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antik Roma’da viagra olarak kullanılan ve İmparator Jül Sezar’ın en sevdiği bitki olan silfiyumun neden bir anda ortadan kaybolduğuna bilim cevap verdi. İmparator Nero’nu döneminde bitkinin neslinin tükendiği belirtilirken 2 bin yıllık gizem çözüldü.

Bilim o soruya cevap verdi! "Antik Roma’nın viagrası neden kayboldu?"

Tarihi kayıtlar ve yapılan araştırmalar silfiyum bitkisinin Antik Roma döneminde başta ilaç olmak üzere afrodizyak ve parfüm olarak kullanıldığını gösterdi. Aynı zamanda Antik Romalılar silfiyum bitkisini hemen hemen her yemekte lezzet vermesi için özel bir çeşninin içine katıyordu. Son derecede değerli olan bu bikiyi Jül Sezar kendi döneminde yarım tondan fazla stok halinde saklamıştı. Ancak silfiyum bitkisinin nesli İmparator Nero’nun döneminde bir anda tükendi. Yaklaşık 2 bin yıl öncesinde tükenen bitkinin gizemini çözmeye çalışan bilim insanları sonuca ulaştı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KURBANI OLDU

Independent Türkçe’de yer lan habere göre, ABD’deki New Hampshire Üniversitesi'nden bilim insanları silfiyum bitkisinin insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle tükendiğini ortaya çıkarttı . Hakemli bilimsel dergi Frontiers in Conservation Science'da yayımlanan araştırma, kentsel büyümenin ve buna eşlik eden ormansızlaşmanın silfiyumun büyüdüğü yerel mikro iklimi değiştirdiğini gösterdi. MÖ 630'da Kuzey Afrika bölgesini sömürgeleştiren Eski Yunanlılar, yüzyıllar boyunca silfiyum yetiştirmeye çalıştı ve başarısız oldu.

Sokak ortasında şaşkına çeviren görüntü! Modeller saç saça baş başa kavga etti, görenler gözlerine inanamadıSokak ortasında şaşkına çeviren görüntü! Modeller saç saça baş başa kavga etti, görenler gözlerine inanamadı

KORUMAYA ÇALIŞTILAR

kapak2

Araştırmaların yazarlarından olan Paul Robertson, “Nakil çalışmasının hayal kırıklığı yarattığını fark ettik. Mikro-iklim gereksinimlerini çözemedikleri için silfiyum bitkisinin nesli tükendi” dedi.

Makalenin bir diğer yazarı Paul Pollaro, "Bitkinin tükenmekte olduğunu bildiklerine ve onu korumaya çalıştıklarına dair kanıtlar var" diye konuştu.

Herodot ve Yaşlı Plinius gibi ünlü tarihçi ve yazarlar da tarihsel belgelerinde silfiyum bitkisi hakkında yazılar yazdı. Plinius, bitkinin köpek ısırıkları, yılan zehri ve hemoroid tedavisine iyi geldiğini ifade ederken bitkinin doğum kontrol yöntemi olarak da kullanıldığı ve afrodizyak etkisi nedeniyle "aşk iksiri" olarak görüldüğü fark edildi. Bu nedenle bitki "Antik Roma'nın Viagra'sı" diye nitelenilirdi.

Sevgilisinden ayrılan televizyon yıldızı Meghan King, aşk acısını böyle unuttu! Doğada çırılçıplak poz verdiSevgilisinden ayrılan televizyon yıldızı Meghan King, aşk acısını böyle unuttu! Doğada çırılçıplak poz verdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus televizyonunda şoke eden sözler! “Kurtulmalıyız, daha da...”Rus televizyonunda şoke eden sözler! “Kurtulmalıyız, daha da...”
Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”
“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Roma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

İlginizi Çekebilir

Polislere yakalandı ama durmadı! “Dışarıda cinsel ilişki...”

Polislere yakalandı ama durmadı! “Dışarıda cinsel ilişki...”

İbo'nun kızının nişan saçı olay oldu! "Saçını süpürge etmiş"

İbo'nun kızının nişan saçı olay oldu! "Saçını süpürge etmiş"

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Görenler şaştı kaldı

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Görenler şaştı kaldı

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.