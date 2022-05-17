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Sevgilisinden ayrılan televizyon yıldızı Meghan King, aşk acısını böyle unuttu! Doğada çırılçıplak poz verdi

17.05.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı televizyon yıldızı Meghan King, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırtmayı başardı. Amerikan Başkanı Joe Biden’in yeğeniyle uzun süreli ilişkisini noktalandırdıktan sonra kendisiyle başbaşa kalmak için tatile çıkan King’in sosyal medyadan yayınladığı pozlar olay yarattı.

Sevgilisinden ayrılan televizyon yıldızı Meghan King, aşk acısını böyle unuttu! Doğada çırılçıplak poz verdi

Amerikan Başkanı Joe Biden’in yeğeni Cuffe Biden Owens’den ayrıldıktan sonra seyahatlerinin sayısını arttıran King, doğayla içiçe bir tatile çıktı. Kendisiyle zaman geçirmek istediğini anlatan King, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takipçilerini de tatiline dahil etti.

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Doğada çıplak bir şekilde yürüyüş yapan King, ilk olarak sırtındaki çantayla kameralara gülümsedi. Tamamen çıplak bir şekilde poz veren King, özel bölgelerini kalp emojisiyle kapatarak fotoğrafını yayınladı.

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Doğada çıplak yürüyüşünün ardından serinlenmek için bir nehre giren King, suya dalarken ve yoga yaparken çekilen pozlarını da paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Amerika
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