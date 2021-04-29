Bilime göre yüz şekliniz kişiliğiniz hakkında neler söylüyor?

Her insanın genetik kodları birbirinden farklıdır. Bu nedenle tek yumurta ikizleri dışında kişiler aynı fiziksel özelliklere sahip değildir. Sadece yakın akrabaların dış görüntüleri benzerlik gösterir. Kaba hatlarıyla özellikler aslında kişiliği de belirleyen unsurlardan biridir.

ELMACIK KEMİKLERİ

Elmacık kemiklerinin geniş ve belirgin olması agresiflik düzeyini arttırıyor. Capuchin maymunları üzerinde yapılan bir araştırmada geniş yüz hatlarına sahip olan insanların daha agresif olduğu ispatlandı.

İNCE YÜZ HATLARI

Yapılan araştırmalarla, ince yüz hatlarına sahip olan insanların enfeksiyonlardan etkilenme riskinin diğer insanlara kıyasla daha az olduğu gözlemlendi. Eğer ince bir yüz yapısına sahipseniz ve yanaklarınızdaki yağ oranı azsa; daha az hastalanırsınız. Yapılan araştırmaya göre bu insanların stres seviyeleri diğer insanlara oranla daha az. Ek olarak; ince yüzlü kişiler daha düşük bir kaygı ve depresyon oranına sahip olma eğilimindedir. Bu, genel kondisyonunuzla ilgili olabilir, çünkü genellikle hareketli insanların yüzlerinde daha az yağ bulunur ve daha mutludurlar.