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Bilime göre yüz şekliniz kişiliğiniz hakkında neler söylüyor?

Seray Üstün Seray Üstün
29.04.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde yaklaşık 8 milyar insan yaşar. Bu insanların her birinin genetik özellikleri birbirinden farklıdır. Genetik özellikler fiziksel görüntü ve sağlık durumu üzerinde de etkilidir. Peki yüz şekli ile kişilik özelliklerimiz arasında bir bağlantı olduğunu biliyor muydunuz? Yapılan bazı araştırmalara göre; yüz şekli ve özelliklerimiz kişiliğimiz hakkında bazı bilgiler veriyor.

Bilime göre yüz şekliniz kişiliğiniz hakkında neler söylüyor?

Her insanın genetik kodları birbirinden farklıdır. Bu nedenle tek yumurta ikizleri dışında kişiler aynı fiziksel özelliklere sahip değildir. Sadece yakın akrabaların dış görüntüleri benzerlik gösterir. Kaba hatlarıyla özellikler aslında kişiliği de belirleyen unsurlardan biridir.

ELMACIK KEMİKLERİ

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Elmacık kemiklerinin geniş ve belirgin olması agresiflik düzeyini arttırıyor. Capuchin maymunları üzerinde yapılan bir araştırmada geniş yüz hatlarına sahip olan insanların daha agresif olduğu ispatlandı.

İNCE YÜZ HATLARI

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Yapılan araştırmalarla, ince yüz hatlarına sahip olan insanların enfeksiyonlardan etkilenme riskinin diğer insanlara kıyasla daha az olduğu gözlemlendi. Eğer ince bir yüz yapısına sahipseniz ve yanaklarınızdaki yağ oranı azsa; daha az hastalanırsınız. Yapılan araştırmaya göre bu insanların stres seviyeleri diğer insanlara oranla daha az. Ek olarak; ince yüzlü kişiler daha düşük bir kaygı ve depresyon oranına sahip olma eğilimindedir. Bu, genel kondisyonunuzla ilgili olabilir, çünkü genellikle hareketli insanların yüzlerinde daha az yağ bulunur ve daha mutludurlar.

BURUN

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Pinokya efsanesinden hareket ederek uzun burnu olanların yalancı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak uzun burun kişileri yalancı değil daha hırslı yapar. Araştırmacı Abraham Tamir; uzun zamandır yüz özelliklerinin kişilikle olan bağlantısını inceledi. Bu incelemelerin sonucunda ise uzun burunlu insanların çok hırslı olabileceğini keşfetti. Öte yandan Tamir’in araştırmalarına göre uzun burunlu kişiler lider olma eğilimindedir.

1793 denekle gerçekleştirilen çalışmada, küçük ve kısa burunlu olan kişilerin daha hassas olduğu tespit edildi. Duygusal ve daha naif olan bu kişiler bu özelliklerini ortaya koymaktan da çekinmiyor.

BEBEK YÜZ (BABY FACE)

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Bilim insanları, bebek yüzlü erkeklerin gençliklerinde karakter olarak daha az baskın olabileceğini fark etti. Çünkü bu kişiler genel olarak aşağılanmak için “kız gibi” ithamlarına maruz kalıyor. Bu nedenle bebek yüzlü olan kişiler büyüdüklerinde daha sert ve iddialı olmayı öğreniyor.

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KAŞ ÇİZGİSİ

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Kişilik özelliklerini belirlemek için kullanılan Beş Büyük Faktör Kuramı’nda da yer verilen bir sonuca göre kaş çizgisi yüksek olan insanların daha hoşgörülü olduğu tespit edildi. Sonuçlara göre alnı dar olan ve kaş çizgisi yüksek olan insanlar daha vicdanlı ve hoşgörülü olma eğilimindedir.

KESKİN ÇENE

çene

İletişim üzerine yapılan çalışmalar aslında sorun yaşayanların ortak yüz özellikleri olduğunu keşfetti. Dışa dönük ve sosyal olan kişilerin keskin bir çene hattı olduğu belirlendi.

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