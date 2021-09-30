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Bilimsel çalışmalar ortaya çıkarttı! 2500 yılında dünya insanlar için nasıl bir yere dönüşecek?

30.09.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekolojik denge gün geçtikçe bozuluyor. Bilim kurgu filmlerinde şahit olduğunuz felaketlerin ilerleyen yıllarda gerçeğe dönüşeceği artık bir ütopya olmaktan uzaklaştı. İncelemelerini yürüten bir grup bilim insanı gelecekte insanları bekleyen dünyaya dair çarpıcı bir sonuç ortaya koydu.

Bilimsel çalışmalar ortaya çıkarttı! 2500 yılında dünya insanlar için nasıl bir yere dönüşecek?

Amerika Birleşik Devletleri’nde 13 bilim insanı, bu güne kadar hazırlanan pek çok raporu da baz alarak küresel ısınmanın uzun vadedeki etkilerini hesaplamayı başardı. İncelenen belgeler arasında Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) 1990'dan beri yayımlanan raporlar da var. Christopher Lyon liderliğindeki bilim insanları, Paris İklim Anlaşması'ndan daha kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Paris Anlaşması’nın tüm şartlarına uyulması halinde bu yüzyılın sonunda hava sıcaklığının sanayi öncesi dönemden 2 santigrat daha düşük olması sağlanabilir. Ancak ekibe göre anlaşmanın tüm şartları yerine getirilse de 2100 yılında ısınma durmayacak.

YANGIN VE SEL FELAKETLERİ ARTACAK

Çalışmalara göre 2100 yılına kadar dünya sıcaklığı 2.7 santigrat derece ısınacak. Bu durumda büyük orman yangınları, yüksek sıcaklıkü şiddetli kuraklık ve sel baskınlarını kaçınılmaz kılıyor. Makaleden çıkan sonuç ise dünyanın 2500 yılına gelindiğinde insanlar için adeta cehenneme döneceğini gösteriyor. Bilim insanları, Paris İklim Anlaşması'ndan daha uzun vadeli planların yapılması gerektiğini öneriyor.

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Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma
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