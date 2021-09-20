Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden fenomen, Eylül ayındaki tarihe dikkat çekti! Kenaheti tüyler ürpetti

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden fenomen, Eylül ayındaki tarihe dikkat çekti! Kenaheti tüyler ürpetti

20.09.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecekten geldiğini iddia eden Aery Yormany veya ‘aesthetictimewarper’ takma isimli TikTok kullanıcısı kehanetleri paylaştı. İnsanlığın bu ay içinde dikkat etmesi gereken tarihlere dikkat çekti. 2714 yılından geldiğini ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden TikTok fenomeni, gelecekteki yaşam hakkında tüyler ürpertici uyarılarda bulundu.

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden fenomen, Eylül ayındaki tarihe dikkat çekti! Kenaheti tüyler ürpetti

2714 yılından geldiğini iddia eden bir zaman yolcusu TikTok’ta yayınladığı videolarla bir andan popülerleşti. Önceki aylara ilişkin kehanetlerde bulunan ‘aesthetictimewarper’ takma isimli TikTok kullanıcısı 26 Eylül tarihinin insanlık için önemli olduğunu vurguladı.

3036’dan geldiğini iddia eden TikTok kullanıcısının kehanetleri şaşkınlık yarattı3036’dan geldiğini iddia eden TikTok kullanıcısının kehanetleri şaşkınlık yarattı

UZAYLILAR KONUSUNDA UYARDI

Bilim kurgu filmlerinin ana konusunu oluşturan uzaylılar, ‘aesthetictimewarper’ takma isimli TikTok kullanıcısının paylaşımından sonra yeniden gündeme geldi. TikTok kullanıcısının yayınladığı video bilimsel kanıtların eksikliğine rağmen sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Merak uyandıran videoda ‘aesthetictimewarper’ takma isimli TikTok kullanıcısı, 26 Eylül tarihine vurgu yaptı. Diğer gezegenlerde yaşamın olduğuna inanmayanlar için kehanetlerini paylaşan Aery, “26 Eylül’de bir şempaze ses tellerindeki bir mutasyon nedeniyle konuşabilecek. Söyleyeceği gizemli şeyler gelecekten haberleri taşıyacak” dedi.

İkinci Dünya Savaşını bilen telepat Wolf Messing’in kehanetleri tüylerinizi diken diken edecekİkinci Dünya Savaşını bilen telepat Wolf Messing’in kehanetleri tüylerinizi diken diken edecek


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını mentollü krem ile geçiren kadının bağımlılığı herkesi şaşırttı!Hayatını mentollü krem ile geçiren kadının bağımlılığı herkesi şaşırttı!
PARTNERBeni o olayların içerisine sokmayın!Beni o olayların içerisine sokmayın!
Bebeğinin başını hissettiğinde hamile olduğunu anladıBebeğinin başını hissettiğinde hamile olduğunu anladı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bağımlılığı herkesi şaşırttı! Sürüyor, kokluyor, yiyor

Bağımlılığı herkesi şaşırttı! Sürüyor, kokluyor, yiyor

Göğüsleriyle dalga geçtiler! Tavuk filetolu yöntemi şoke etti

Göğüsleriyle dalga geçtiler! Tavuk filetolu yöntemi şoke etti

Milyonlarca kişi onu izliyor! “Sadece 10 TL değerinde...”

Milyonlarca kişi onu izliyor! “Sadece 10 TL değerinde...”

Bu nasıl büyükanne? Kızı ile karıştırılıyor

Bu nasıl büyükanne? Kızı ile karıştırılıyor

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Acı veda! Tostçu Mahmut gözyaşlarıyla uğurlandı

Acı veda! Tostçu Mahmut gözyaşlarıyla uğurlandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sevenlerini üzen haber! Fenomen isim hayatını kaybetti

Sevenlerini üzen haber! Fenomen isim hayatını kaybetti

Erkek arkadaşları bile ayırt edemiyor! “Aşk hayatımız bitti”

Erkek arkadaşları bile ayırt edemiyor! “Aşk hayatımız bitti”

Fransa’nın en sıra dışı kenti! Tamamen çıplak dolaşıyorlar

Fransa’nın en sıra dışı kenti! Tamamen çıplak dolaşıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.