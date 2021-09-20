Zaman yolcusu olduğunu iddia eden fenomen, Eylül ayındaki tarihe dikkat çekti! Kenaheti tüyler ürpetti

2714 yılından geldiğini iddia eden bir zaman yolcusu TikTok’ta yayınladığı videolarla bir andan popülerleşti. Önceki aylara ilişkin kehanetlerde bulunan ‘aesthetictimewarper’ takma isimli TikTok kullanıcısı 26 Eylül tarihinin insanlık için önemli olduğunu vurguladı.

UZAYLILAR KONUSUNDA UYARDI

Bilim kurgu filmlerinin ana konusunu oluşturan uzaylılar, ‘aesthetictimewarper’ takma isimli TikTok kullanıcısının paylaşımından sonra yeniden gündeme geldi. TikTok kullanıcısının yayınladığı video bilimsel kanıtların eksikliğine rağmen sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Merak uyandıran videoda ‘aesthetictimewarper’ takma isimli TikTok kullanıcısı, 26 Eylül tarihine vurgu yaptı. Diğer gezegenlerde yaşamın olduğuna inanmayanlar için kehanetlerini paylaşan Aery, “26 Eylül’de bir şempaze ses tellerindeki bir mutasyon nedeniyle konuşabilecek. Söyleyeceği gizemli şeyler gelecekten haberleri taşıyacak” dedi.



