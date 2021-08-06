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Bilimsel soru! Her gün duş almak sağlığınızı nasıl etkiliyor?

06.08.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kişiler serinlemek için ilk çare olarak duş almayı tercih ediyor. Çoğu kişi günde bir kez ya da birden çok kez duş alıyor. Aslında sık sık duş almak dış görünüşümüz ve hatta sağlığımız açısından bize hiçbir fayda sağlamaz. Peki zarar verir mi?

Bilimsel soru! Her gün duş almak sağlığınızı nasıl etkiliyor?

Yaz sıcaklarının iyiden iyiye kendini hissettirmesi özellikle tatile gidemeyen kesimi alternatif serinleme yöntemleri bulmaya itti. Klimalı ortam çalışıyorsunuz keyfinizin yerinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak dışarıya çıktığınızda işlerin rengi büyük ölçüde değişir. Çünkü nem ve sıcak havayla birlikte kendinizi ferahlatmak isterseniz. Çoğu kişinin aklına bu aşamda ilk olarak duş almak gelir. Peki her gün duş almak sağlığınızı nasıl etkiliyor?

ENFEKSİYONLARA MARUZ KALMA RİSKİNİ ARTTIRIR

Her gün duş almanın daha az sık duş almaktan daha sağlıklı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ancak gerçekte durum bunun tam tersi. Sık sık duş almak ciltteki mikroorganizmaların dengesini bozarak cildi enfeksiyona karşı daha savunmasız hale getirebilir. Bağışıklık sistemimizin bakteriler tarafından belirli bir uyarıya ihtiyacı vardır. Çok sık duş almak bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

CİLT TAHRİŞ OLABİLİR

Uzun süreli ve sıcak bir duş bütün günün yorgunluğunun atılmasını sağlayan en güzel aktivitelerdendir. Ancak vücudun sürekli olarak sıcak suya maruz kalması cildin tahriş olmasına yol açabilir. cildin daha uzun süre dolgun ve genç görünmesini sağlamak için nemi hapseden yağlı bir dış tabaka ile kaplıdır. Yıkama ve ovma, bu koruyucu tabakayı kaldırarak cildinizi tahriş edebilir, kırışık ve kuru hale getirebilir.

SAÇLAR NEMİNİ KAYBEDER

Saçları her gün yıkamak sonunda daha mat ve yağlı bir görünüme kavuşmanıza neden olur. Kulağa garip geldiğinin farkındayız ancak saçlarınızın temiz görünmesini isterken aslında daha yağlı bir görüntüye kavuşursunuz. Saçınızı her gün yıkadığınızda, hasara karşı koruyucu bir kalkan görevi gören dış sebum tabakasını çıkarmış olursunuz. Sonuç olarak, gözenekleriniz bu maddeden daha fazla üretmeye başlayacak ve saç derinizin kaşınmasına ve tahriş olmasına neden olacak ve sonunda gözenekleri tıkayacaktır. Bu da saç büyümesini sabote ederek saçınızın iyi şekilde görünmesini engelleyebilir.

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KİLO ALMANIZA SEBEP OLABİLİR

Durumun ilginç olduğunun farkındayız. Ancak duş ve yemek yeme düzeni arasındaki ilişki kilo alımını doğrudan etkiliyor. Özellikle yemek yedikten sonra hemen sıcak bir duş yaparsanız bu durum size fazladan kilo olarak geri döner. Yiyecekleri sindirmek için mideye kan akışının düzenli olması gerekir. Duşa girdiğinizde vücut ısınız düşer ve bu da sindirim sisteminizi karıştırır. Düzenli olarak yapıldığında bu, sindirim sisteminize zarar vererek biraz kilo almanıza neden olabilir.

ALERJİK REAKSİYONLARA NEDEN OLABİLİR

Eğer alerjik bir yapınız varsa aslında sık sık yapılan duş bünyenizi tetikler. Cildin asit tabakası hasar gördüğünde, dış uyaranlara karşı savaşma yeteneğini azaltır. Derideki tüm kiri yıkamak, bağışıklık sistemimizi yavaşlatı ve bu da alerjilere, astıma ve hatta diyabete yol açabilir.

ÜREME SAĞLIĞINI ETKİLEYEBİLİR

Cilt gibi aslında üreme organlarının etrafında da sağlıklı kalabilmesine yardımcı olan yararlı bakteriler bulunur. . Kendinizi her gün bu kimyasallara maruz bırakmak, özel bölgelerinizdeki iyi bakterileri rahatsız ederek kaşıntıya, tahrişe ve çeşitli enfeksiyonlara neden olabilir. Bakteri dengesinin bozulması üreme sağlığını direkt olarak etkiler.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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