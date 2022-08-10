Bilinç eş anlamlısı nedir? bilincin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Birbirinin yerine kullanılabilen ve aynı anlama gelen kelimelerden biri genellikle yabancı kökenli bir kelime olup Türkçe konuşma dilinde kullanılan kelimelerdir. Bilinç kelimesi de eş anlamlı kelimelerden biridir. Bilincin eş anlamlısı olan kelimeler cümle içerisinde aynı anlama gelebilecek şekilde kullanılabilir.

Bilinç Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bilinç kelimesi sözlükte kişinin kendini ve çevresinde olup biten her şeyi anlayıp kavrama, fark etme kabiliyeti olarak açıklanır. Bilinç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazla olup her biri bilinç sözcüğü ile aynı anlamı taşır ve cümle içerisinde kullanıldığında herhangi bir anlam değişikliği oluşturmaz. Bilinç kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir;

Akıl

Bellek

Beyin

Dimağ

Şuur

Zihin

Bu altı kelime bilinç ile aynı anlamı taşır ve cümle içerisinde aynı anlamda kullanılabilir. Bilinç eş anlamlısı olan kelimeler birbiri yerine kullanıldığında daha zengin bir kelime dağarcığı oluşurken Türkçe dili de daha etkili bir biçimde kullanılmış olur. Anlamdaş kelimeler konuşma dilinde de fazlaca yer alan ve kullanılan kelimelerdir.

Bilinç Kelimesinin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Bir kelimenin cümle içinde kullanımı o kelimeyi daha iyi kavrayabilmek, kelimenin anlamını ve eş anlamlarını hatırda tutabilmek için kullanılan etkili bir yöntemdir. Bilincin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kurulabilir;

Geçirdiği trafik kazası sonrasında akıl yeteneklerinin bir kısmını kaybetmişti.

Çok kuvvetli bir görsel hafızaya sahip olan Ayşe’nin gördüğü her yüz belleğinde yer ediniyordu.

Anlatılan hikayeler beyne yatkın gelmediğinden inandırıcılığını kaybetmişti.

Okuduğu güzel şiir ile dimağımda bambaşka bir hatıra bıraktı.

Yaşadığı kısa süreli şuur kaybından sonra herşeyi yavaş yavaş hatırlamaya başladı.

Oya zihnin ona oynadığı türlü oyunları keşfederek yepyeni ufuklara yelken açıyordu.



