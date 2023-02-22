Bilinçaltı nasıl yazılır? Bilinçaltı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk dili oldukça zengin bir dil bilgisine sahiptir. Sözcükleri toplayarak anlamlı cümleler oluşturan sözcük gruplarının anlamını anlamak için Türkçe dil bilgisi önemlidir. Ayrıca Türkçe dil bilgisi, cümleleri doğru yazma ve anlaşılır biçimde ifade etme gibi becerileri geliştirmek için kullanılır. Türkçe dil bilgisini öğrenirken birleşik kelimelerin yazılışı oldukça önemlidir. Sözcük gruplarının yan yana gelişinde anlam kaybı olup olmaması ya da ses türemesi kelimelerin yazılışını değiştirir.

Bilinçaltı nasıl yazılır?

Bilinçaltı insan psikolojisinde çok önemli bir kavramdır. Kavramın temelinde bilinç dışı olan düşüncelerimiz yer almaktadır. Bilinçaltı, insanların algılarını, davranışlarını, duygusal durumlarını ve alışkanlıklarını belirleyen kompleks bir sistemdir. Bilinç ve altı kelimelerinin bir araya gelerek oluşturduğu bilinçaltı kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı konusunda güvenilir kaynaklardan bilgi almak gerekir.

Bilinçaltı ayrı mı yazılır?

İki veya daha fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu ifade eğer yeni bir kavramı adlandırmak için kullanılıyorsa bitişik yazılır. Sözcük gruplarından ikisi de ya da ikincisi anlam kaybına uğramadıysa ayrı yazılır. Bilinçaltı kelimesinin yazılışında başka bir dil bilgisi kuralı uygulanır. Bilinçaltı TDK sözlüğünde “Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiğinde kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı, tahteşşuur.” şeklinde tanımlanır.

Bilinçaltı bitişik mi yazılır?

Türk Dil Kurumu tarafında bilinçaltı doğru yazılışı, “Bilinçaltı” şeklindedir. TDK’de yer alan yazım kuralları kılavuzuna göre somut bir yeri göstermeyen ve altı, üstü, üzeri gibi kelimelerle birleşik kelime oluşturan sözcükler birleşik olarak yazılır. Bilinçaltı kelimesi de henüz somut bir yeri göstermediği için birleşik yazılır. Birleşik kelime olan bilinçaltı yazımı ile ilgili örnek cümleler