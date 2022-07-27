Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü bir lisans bölümüdür. Her lisans bölümünün içerdiği kuralları kapsar. Öğrencilerin, bu bölümde öğrenim görmeleri için YKS'ye girmeleri gerekir. YKS'nin TYT, AYT ve YDT adı verilen 3 oturumu vardır. Bilişim sistemleri mühendisliği bölümünde okumak isteyen öğrenciler TYT ve AYT sınavlarına girmeleri gerekir. Sınavlardan başarılı puan alan öğrenciler, bilişim sistemleri mühendisliği bölümünde öğrenim görmeye hak kazanır.

Öğrencilerin bölüm için yeterli puanı kazanmalarının dışında bölümün içerdiği bilgiyi ve yetenekleri karşılayabilecek özellikler taşıması da beklenir. Bilişim Sistemleri Mühendisliği öğrencilerinin öncelikle bilişim alanına ilgili olması beklenir. Bu bölüm, bilgisayar kullanmayı seven, bilgisayarla ilgili gelişmeleri takip etmekten hoşlanan insanlar için uygundur. Ayrıca öğrencilerin zamanlarını iyi ayarlayabilen, düzenli ve disiplinli; sabırlı, matematik, fen alanlarına kabiliyeti bulunan, teknolojiye ilgili olan ve en önemlisi mühendislik alanını sevip bu alanda ilerlemeyi kendine hedef edinen kişiler olması beklenir. Bu özelliklere sahip olan öğrenciler bilişim sistemleri mühendisliği bölümünü keyif alarak okuma imkanı bulur.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Nedir?

Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü, disiplinler arası bölüm olarak bilinir. Bilişim sistemlerini ve organizasyonu temel alan bu bölümden mezun olanlar bilgisayar donanımları ve yazılımlar geliştirmek, yapılandırmak, test etmek, yüklemek ve sorunlarını gidermek gibi konularla ilgilenir. Bu konularla ilgili eğitim verilen bölümde ayrıca mezunların firmaların bilgisayar yazılımı, donanımı, ağ araçları konularında da eksikliklerini giderebilecek donanıma sahip olması hedeflenir.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü amaçları arasında bilgi teknolojilerinin doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak, teknoloji ile beraber gelişme sağlayan insanlığa faydalı işler sunmak bulunur.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü bir lisans bölümüdür. Her lisans bölümünde olduğu gibi bu bölüm 4 yıllık eğitim süresini kapsar. Bazı üniversitelerde ek olarak hazırlık yılı da bulunduğundan eğitim süresinin 5 yıl olduğu da söylenebilir. 8 ara yıldan oluşan bu bölümde ders sayısı fazladır ve ayrıntılı bilgiler içeren dersler işlenir.

Bölüm ele alındığında bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ile benzerlik gösterir. Ortak bir temele sahip olan bu iki bölümün bazı dersleri ve konuları aynıdır. Bilişim sistemleri mühendisliği bölümü daha genel bir mühendislik bölümü olarak bulunur. Bu yüzden dersleri de bir o kadar ayrıntı içerir.

Oldukça kapsamlı olan Bilişim sistemleri mühendisliği bölümü dersleri aşağıda verilmiştir:

Yazılım Mühendisliği,

İletişim Sistemleri,

Mikroişlemciler,

Sayısal Sinyal İşleme,

Olasılık ve İstatistiksel Metotlar,

İşletim Sistemleri,

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları

Sayısal Mantık Tasarımı,

Ayrık Hesaplama Teknikleri,

Analiz,

Bilişim Sistemleri Mühendisliği,

Bilgisayar Programcılığı,

Doğrusal Cebir,

Algoritmalar ve Veri Yapıları,

Elektrik Devreleri,

Diferansiyel Denklemler,

Nesneye Yönelik Programlama,

İşaretler ve Sistemler,

Elektronik,

Mühendislik için Matematiksel Metotlar

Bilişim sistemleri mühendisliğinde bu dersleri başarıyla geçen öğrenciler "Bilişim Sistemleri Mühendisliği Lisans Diploması" almaya hak kazanır. Diplomayı alan öğrenciler, bilişim sistemleri mühendisi unvanına sahip olarak iş hayatına atılır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları, birçok farklı firmada iş bulma fırsatına sahiptir. İlk olarak bilişim sistemleri mühendisi olmaya hak kazanan mezunlar; mobil uygulama tasarımcısı, mobil oyun tasarımcısı, yazılım uzmanı, oyun tasarımcısı, dijital programlara uzmanı, yazılım uzmanı, siber güvenlik uzmanı, bilişim sistemleri uzmanı, dijital iletişim uzmanı olabilme hakkına sahiptir.

Mezunlar bu tür işlerde bilgisayar alanıyla ilgili tüm işlerden sorumlu olmakla birlikte donanımların alınıp yazılımların kurulması, işlerin planlanması, sistemlerin oluşumunun sağlanması ve iletişim şebekesinin kurulması gibi işler de üstlenir.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Mezunları Nerelerde Çalışır?

Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları, birçok farklı firmada geniş iş alanına sahiptir. Teknolojinin de günden güne gelişmesi ve yenilenmesi sayesinde bu firmalara her geçen gün yenisi eklenir. Bü sebeple bilişim sistemleri mühendisliği mezunları iş imkanları açısından şanslı olduğu söylenebilir.

Mezunların mesleklerini sürdürebileceği yerler aşağıda verilmiştir:

Bilişim sistemleri merkezleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi

Yazılım firmaları

Mobil oyun firmaları

Yatırım firmaları

Dijital yayımcılık şirketleri

Özel ve Devlet Bankalarda,

Fabrikalarda,

Büyük Ölçekli Üretim Atölyelerinde,

Okullarda,

Şirketlerde Bilişim Departmanlarında

Bilişim Sistemleri mühendisliği mezunları bu gibi kurumlarda çalışma imkanı bulur.

Bilişim sistemleri mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları sayılanlarla sınırlı değildir. Liste dışında belirtilmeyen birçok farklı alanda da iş imkanları bulunur. Bu bölüm mezunları, ayrıca kendi iş yerlerini kurarak mesleklerini sürdürme imkanı da bulabilmektedir.

Bilişim sistemleri mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları da vardır. Mezunlar KPSS'ye girerek bu sektörde çalışma imkanı bulur. KPSS puanına ve açılan kadrolara göre bölüm mezunları; programcı, mühendis, bilgisayar işletmeni ve çözümleyici unvanlarıyla kamuda çalışmaya hak kazanır.



