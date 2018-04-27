Bill Cosby suçlu bulundu! 10 yıl hapsi isteniyor

Bill Cosby bir kadına cinsel taciz ve uyuşturucu kullanımından suçlu bulundu. Hollywood da ırkçı bariyeri kırarak büyük bir tanınırlık kazanmış komedyenin Jüri kararı ile mahkumiyetine hükmedildi. Amerikan'ın babası olarak tanınan 80 yaşındaki Cosby'nin Philadelphia'daki evinde Temple Universitesi açlışanı Andrea Constand'a cinsel tacizade bulunduğuna hükmetti. Cosby hareketlerinin gayrı ihtiyari olduğunu tarafların rızası ile ilerlediğini savundu.

"UYUŞTURUCU VEREREK CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU"

Jüri kararı, savcının, 54 yıldır evli olan aktörün kendilerini taciz ettiğini ifade eden 4 tanık ifadesi daha eklemesinin ardından geldi. Bu kadınlar da Cosby'nin kendilerine uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti.

10 YIL CEZA ALMASI BEKLENİYOR

Cosby davasının ilk duruşmasında juri arada kalmıştı. Cosby'nin bu suç için on yıla kadar ceza alması bekleniyor. On yıl ceza alması durumunda bu cezanın hepsini yatması beklenmiyor.

Dava, bir kişinin, 60 kadın tarafından 50 yıl zarfında taciz ve uyuşturucu ile suçlandığı ilk ve tek dava.