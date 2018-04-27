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Bill Cosby suçlu bulundu! 10 yıl hapsi isteniyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2018 09:25 | Son Güncelleme

14 yıl önce kendi evinde Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunan Amerikalı televizyon yıldızı Bill Cosby, mahkemede suçlu bulundu.

Bill Cosby suçlu bulundu! 10 yıl hapsi isteniyor

Bill Cosby bir kadına cinsel taciz ve uyuşturucu kullanımından suçlu bulundu. Hollywood da ırkçı bariyeri kırarak büyük bir tanınırlık kazanmış komedyenin Jüri kararı ile mahkumiyetine hükmedildi. Amerikan'ın babası olarak tanınan 80 yaşındaki Cosby'nin Philadelphia'daki evinde Temple Universitesi açlışanı Andrea Constand'a cinsel tacizade bulunduğuna hükmetti. Cosby hareketlerinin gayrı ihtiyari olduğunu tarafların rızası ile ilerlediğini savundu.

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"UYUŞTURUCU VEREREK CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU"

Jüri kararı, savcının, 54 yıldır evli olan aktörün kendilerini taciz ettiğini ifade eden 4 tanık ifadesi daha eklemesinin ardından geldi. Bu kadınlar da Cosby'nin kendilerine uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti.

10 YIL CEZA ALMASI BEKLENİYOR

Cosby davasının ilk duruşmasında juri arada kalmıştı. Cosby'nin bu suç için on yıla kadar ceza alması bekleniyor. On yıl ceza alması durumunda bu cezanın hepsini yatması beklenmiyor.
Dava, bir kişinin, 60 kadın tarafından 50 yıl zarfında taciz ve uyuşturucu ile suçlandığı ilk ve tek dava.

Cosby davası Hollywood'da tacize uğrayanların itiraf etmesi ile cinsel tacizle mücadele edilmesini destekleyen #metoo hareketi ile eş zamanlı ilerledi.

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Cinsel saldırı ile karşı karşıya kalanların yalnız olmdıklarını anlatmak için yola çıkan hareketin belirttiğine göre 1998'den beri 17 milyondan fazla kadın cinsel taciz euğradı. Cosby'nin avukatları, müvekillerinin #metoo hareketinin kurbanı olduğunu savunmuştu. Cosby'nin savunma ekibinin başında bulunan Michael Jackson'ın da avukatlığını üstlenmiş olan Tom Mesereau bulunuyor. Mesereau'nun, mahkemede, tacize uğradıklarını ifade eden kadınlara ağır sorular yönelttiği aktarıldı.

SOĞUK ALGINLIĞI İLACI DEDİ!

1960'larda 'I spy' isimli dize ile ırkçı bariyerleri kıran ilk aktör ola Cosby, kadınlara rahatlamaları ilaç verdiğini, verdiği ilaçların soğuk algınlığı ilaçları olduğunu savundu.

Jüri kararının açıklanmasının ardından kefaletle serbest kalan Cosby’nin kefaletinin kaçma riski nedeni ile kaldırılıp hemen tutuklanmasını talep eden savcıya Cosby sözlü olarak saldırdı. Savcının talebini reddeden hakim ceza kararını daha sonra açıklayacağını duyurdu ancak tarih vermedi.

"ADALET GERÇEKLEŞTİ"

Cosby’ı suçlayan kadınların bir kısmını temsil eden ünlü avukat Gloria Allred, “Adalet gerçekleşti. Sonunda kadınlara inanıldığını söyleyebiliriz” dedi.

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bill cosby taciz davası

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