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Bill Gates, servetini nereye bağışlayacağını açıkladı! Yüzde 99'unu...

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, önümüzdeki 20 yıl içinde servetinin yüzde 99'unu bağışlamayı planladığını söyledi. Milyarder isim, nereye bağış yapacağını da açıkladı.

Bill Gates, servetini nereye bağışlayacağını açıkladı! Yüzde 99'unu...

ABD'de Microsoft'un kurucu ortağı milyarder iş insanı Bill Gates, kişisel servetini bağışlayacağını açıkladı.

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YÜZDE 99'UNU BAĞIŞLAYACAK!

Gates, servetinin yüzde 99'unu sağlık ve eğitim alanında çalışmalar yürüten Gates Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı. Kendi adını taşıyan vakfının sağlık ve kalkınma projelerine bugüne kadar 100 milyar dolar bağışta bulunduğunu, önümüzdeki yirmi yıl içinde piyasalara ve enflasyona bağlı olarak 200 milyar dolar daha harcamayı öngördüğünü söyledi.

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Dünya çapında çok sayıda alanda faaliyet gösteren ve 2000 yılında kurulan vakfın 20 yıl içinde kapanacağını ifade eden Gates, "Bu sürenin, paranın etkili şekilde harcanması ve insanlara bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini bildirme açısından doğru denge olduğunu düşünüyorum. Umarım o zamana kadar sıtma ya da çocuk felci gibi hastalıklar tarihe karışmış olur" dedi.

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Gates, mevcut net servetinin 108 milyar dolar olduğunu söylüyor. Servetinin %99'unu bağışlaması halinde de Gates, Bloomberg'e göre hâlâ milyarder olabilir. Şu an dünyanın en zengin beşinci kişisi.

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Bill Gates
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