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Bill Murray’ın davranışları çekimleri durdurdu! “Being Mortal” filminin setine ara verildi

23.04.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Praks and Recreation dizisinin yıldız ismi Aziz Ansari’nin ilk yönetmenlik denemesi olan Being Mortal filminin çekimleri başrol oyuncusu Bill Murray’e yönelik şikayetler nedeniyle durduruldu.

Bill Murray’ın davranışları çekimleri durdurdu! “Being Mortal” filminin setine ara verildi

"Being Mortal: Medicine and What Matters in the End" adlı kitaptan uyarlanan ve 2015 yılında Emmy adayı gösterilen bir belgeselin de konusunu oluşturan Being Mortal filmi Aziz Ansari’nin senarist, yönetmen ve yapımcılığını üstlendiği ilk uzun metrajlı filmin çekimleri askıya alındı.

NEDENİ AÇIKLANMADI

Deadline'da yer alan özel bir habere göre, Murray, detayları açıklanmayan bir davranışı nedeniyle yetkililere şikayet edildi. Soruşturma devam ederken, neredeyse yarısı tamamlanmış olan prodüksiyonun çekimlerinin durdurulmasına karar verildi. Hatta filmin tamamen iptal edilmesi bile konuşuluyor.

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Bill Murray
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