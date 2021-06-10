Bill Skarsgard, John Wick 4 filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu

Keanu Reeves’in başrolünü üstlendiği John Wick serisinin yeni filminin hazırlık aşamalarında sona gelindi. ‘It (O)’ filmindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bill Skarsgard, John Wick 4 için kamera karşısına geçecek.

Stahelski'nin Basil Iwanyk ve Erica Lee ile birlikte yapımcılığını üstlendiği John Wick 4 filmini Shay Hatten ve Michael Finch yazarken, Reeves, Louise Rosner'la birlikte yürütücü yapımcılığı üstleniyor. Prodüksiyonun bu yaz Fransa, Almanya ve Japonya'da başlaması planlanıyor.



