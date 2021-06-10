Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Bill Skarsgard, John Wick 4 filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu

Bill Skarsgard, John Wick 4 filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu

10.06.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllara damgasını vuran aksiyon serisinin yeni filmi John Wick 4 ile yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Sinema tutkunlarının büyük bir merakla beklediği John Wick 4 filminin oyuncu kadrosuna Bill Skarsgard dahil oldu.

Bill Skarsgard, John Wick 4 filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu

Keanu Reeves’in başrolünü üstlendiği John Wick serisinin yeni filminin hazırlık aşamalarında sona gelindi. ‘It (O)’ filmindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bill Skarsgard, John Wick 4 için kamera karşısına geçecek.

Stahelski'nin Basil Iwanyk ve Erica Lee ile birlikte yapımcılığını üstlendiği John Wick 4 filmini Shay Hatten ve Michael Finch yazarken, Reeves, Louise Rosner'la birlikte yürütücü yapımcılığı üstleniyor. Prodüksiyonun bu yaz Fransa, Almanya ve Japonya'da başlaması planlanıyor.

Son dönemde yıldızı parlayan Madelyn Cline, Knives Out 2 filminin kadrosuna dahil edildiSon dönemde yıldızı parlayan Madelyn Cline, Knives Out 2 filminin kadrosuna dahil edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Cruella 2 için kollar sıvandıCruella 2 için kollar sıvandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dev bütçeli film için imzayı attı

Dev bütçeli film için imzayı attı

Dünyanın en sıra dışı mankeni! Hastalığı asla engel olmadı

Dünyanın en sıra dışı mankeni! Hastalığı asla engel olmadı

Görsel şölen! Alaska’ya gitmeye gerek kalmadı

Görsel şölen! Alaska’ya gitmeye gerek kalmadı

Saçma gelse de çoğu kişi yapıyor! Popüler 10 batıl inanç

Saçma gelse de çoğu kişi yapıyor! Popüler 10 batıl inanç

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

İnanılmaz! Bacak boyu 1.08 metre

İnanılmaz! Bacak boyu 1.08 metre

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir paylaşımları milyonlarca dolar kazandırıyor

Bir paylaşımları milyonlarca dolar kazandırıyor

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Boyunlarındaki halkayı çıkarttıkları anda ölüyorlar

Boyunlarındaki halkayı çıkarttıkları anda ölüyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.