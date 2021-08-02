Billie Eilish: Bedenimden memnun değilim

Ünlü şarkıcı Billie Eilish, yeni albümü "Happier Than Ever"ın tanıtımı için verdiği röportajda dış görünümüyle ilgili yaşadığı özgüvensizlik sorunu hakkında konuştu.

The Guardian'a açıklamalarda bulunan Eilish, "İnternette insanları görüyorum, benim hiçbir zaman olmadığım gibi görünüyorlar. Ben de hemen, 'Aman Tanrım, nasıl böyle görünebiliyorlar?' diyorum" ifadelerini kullandı.

"MUTLU DEĞİLİM"

Hala zaman zaman kendini başkalarıyla kıyasladığını söyleyen şarkıcı, "Bu bana kötü hissettiriyor. Olduğum kişiden memnunum aslında, çok mutlu bir hayatım var" dedi.

"Açıkçası bedenimden memnun değilim" diyen Billie Eilish, sahnede performans sergilemekten bahsederken, bunun onu "bedeni hakkında sahip olduğu fikirlerden uzaklaşmaya" zorladığını dile getirdi.

"BEDENİMLE BERBAT BİR İLİŞKİM VAR"

Bol giysiler giymesiyle tanınan Eilish, bu tercihinin "her şeyi göstermeden hareket etmeyi kolaylaştırdığını" açıkladı. Giysi seçiminin yarattığı görünümü hakkında konuşan genç şarkıcı, "Gerçekten tatsız olabilir. Fotoğraflarda kıyafetimin ne olduğunu bile bilmiyormuşum gibi görünüyor" dedi.

Eilish, sözlerini, "Bedenimle inanmayacağınız kadar berbat bir ilişkim var" ifadeleriyle noktaladı.



