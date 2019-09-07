Billur Kalkavan'dan tartışma yaratan 'annelik' açıklaması

Oyuncu Billur Kalkavan, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kadınca programının konuğu oldu. Programda "Anne olmak çok matah bir şey değil" diyen Kalkavan'ın açıklamaları Twitter'da trend oldu. Kalkavan'ın sözlerine destek verenlerin yanı sıra birçok kişi de eleştirdi.

"SİZ PÖRTLETİN SONRA DADININ ELİNE VERİN"

Programda samimi açıklamalar yapan Kalkavan, çocuk doğurma hakkında şunları söyledi: "Çocuk öyle ezbere yapılacak bir şey değil. Çocuğu doğurmadan önce kendini ve maddi durumu ölçüp tartacaksın. Bana 'Siz çocuk sevmiyorsunuz' diyorlar, çok sevdiğim için çocuk doğurmamış olabilir miyim? Siz böyle düşüncesizce pörtletin. Sonra verin bir tane dadının eline işe dönün hemen. Ondan sonra uykusuz cadı gibi gidin işe sinir hastası olarak. Öyle insanlar gördüm, geceleri evinde uyumuyor falan.

"ARSIZ, TERBİYESİZ ÇOCUK KOŞUŞTURUYOR ETRAFTA"

Sen de evinde kalıp çocuğuna baksaydın. Ondan sonra buna çocuk yapmak deyin. Arsız, terbiyesiz, ciyak ciyak bir sürü çocuk koşuşturuyor etrafta. Hayatta hiçbir şey bilmiyorlar, biz anne babamızdan öğrendik her şeyi. Eğitim evde, öğrenim okuldadır. Eğitim yoksa öğrenimle olmuyor. Her çocuk doğuran da bir ego, yürüyüş değişiyor şöyle bir trip, görüyorum.