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Billur Kalkavan’ın genç sevgilisi ünlü ismin son sağlık durumunu açıkladı! "Pozitif taraflarına odaklanıyoruz"

08.09.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulan oyuncu Billur Kalkavan’ın tedavisi bütün hızıyla devam ediyor. Son olarak ünlü ismin genç sevgilisi Buğra Bahadırlı yaptığı açıklamada, ‘Billur’un inşallah tedavisi iyi gidecek. Tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz.’ yorumunda bulundu. İşte ünlü ismin son sağlık durumu...

Billur Kalkavan’ın genç sevgilisi ünlü ismin son sağlık durumunu açıkladı! "Pozitif taraflarına odaklanıyoruz"

Geçtiğimiz dönemde akciğer kanserine yakalanan ve atlatmaya yaklaştığı bilinen Billur Kalkavan’ın son sağlık durumu ile ilgili açıklama Buğra Bahadırlı’dan geldi. Ünlü ismin sevgilisi bir televizyon programının canlı yayın programına katılarak açıklamada bulundu.

BİLLUR KALKAVAN'IN GENÇ SEVGİLİSİ ÜNLÜ İSMİN SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI!

Buğra Bahadırlı yapmış olduğu açıklamada şöyle konuştu:

"Billur’un inşallah tedavisi iyi gidecek. 2 kemoterapisi daha kaldı. Daha sonra doktor tekrar kontrol edecek. Gelişimi çok iyi. Tetkiklerden iyi sonuçlar geldiği için daha radyolojiye girmeden olumlu bir sonuç bekliyorlar doktorlar. Dram senaryosu oluşturmak isterseniz üzüleceğiniz çok şey var. Ama biz sürekli tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz. Bu sürecin içerisinden zihnen de sağlıklı bir şekilde geçmeye çalışıyoruz."

"LÜTFEN MORALLERİNİ BOZMASINLAR"

Billur Kalkavan da konu hakkında konuşarak ‘Lütfen morallerini bozmasınlar." dedi. Ünlü isim" Kanser eskiden algılandığı gibi bir hastalık değil. Her türlü kanserin tedavisi var bildiğin kadarıyla. Zaten gitmek isteyen insanlar gidiyor bazı insanlar vazgeçiyor çünkü. Doktorlarına güvensinler.’ açıklamasını yaptı.

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Billur Kalkavan Buğra Bahadırlı
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