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Billur Kalkavan kanser mi? Hamdi Alkan'ın kötü haberini duyurduğu Billur Kalkavan ne kanseri? Sağlık durumu nasıl?

23.05.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Billur Kalkavan'ın kanser olup olmadığı ve sağlık durumunun nasıl olduğu ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından merak konusu oldu. Hamdi Alkan, meslektaşının son halini paylaştı. Pınar Altuğ da yorum yaparak destek verdi. Peki Billur Kalkavan kanser mi? Hamdi Alkan'ın kötü haberini duyurduğu Billur Kalkavan ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Billur Kalkavan kanser mi? Hamdi Alkan'ın kötü haberini duyurduğu Billur Kalkavan ne kanseri? Sağlık durumu nasıl?

Billur Kalkavan'ın kanser olup olmadığı ve sağlık durumunun nasıl olduğu ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından merak konusu oldu. Hamdi Alkan, meslektaşının son halini paylaştı. Pınar Altuğ da yorum yaparak destek verdi. Peki Billur Kalkavan kanser mi? Hamdi Alkan'ın kötü haberini duyurduğu Billur Kalkavan ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

BİLLUR KALKAVAN KANSER Mİ?

Hamdi Alkan, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın hastalandığını duyurdu.

Hamdi Alkan, Billue Kalkavan'a "Mücadelende yanındayım Billur'cuğum" ifadesiyle destek verdii.

Hamdi Alkan'ın Instagram hesabının story kısmında paylaştığı fotoğrafta, Billur Kalkavan'ın saçlarını tamamen kazıtmış olması oyuncunun kanser olduğu şeklinde yorumlandı.

BİLLUR KALKAVAN NE KANSERİ?

Billur Kalkavan akciğer kanserine yakalandı.

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan'ın özel bir hastanede tedavi gördüğü ve ünlü oyuncuya bu süreçte sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın destek olduğu öğrenildi.

İşte Hamdi Alkan'ın paylaşımı:

"Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım."

Billur Kalkavan kanser mi? Hamdi Alkan'ın kötü haberini duyurduğu Billur Kalkavan ne kanseri? Sağlık durumu nasıl?

BİLLUR KALKAVAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Billur Kalkavan'ın sağlık durumuna ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı fakat Pınar Altuğ sosyal medya hesabından ünlü oyuncuya destek verdi.

Billur Kalkavan kanser mi?

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962’de İstanbul Beylerbeyi’nde dünyaya geldi. Annesi Nuyan, babası Nazım Kalkavan olan oyuncunun Rıza adında bir kardeşi var. Ortaokul ve lise eğitimini Amerika’da tamamlayan oyuncu, bir dönem Los Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesinde psikoloji dersleri almıştır. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde canlandırdığı rol ile birlikte sinema dünyasına giriş yapmıştır. Ölüm Peşimizde ve Gece Otostopçusu gibi filmlerde rol alan Kalkavan, 1980 yıllarında tiyatro alanında ilerlemeye başlamıştır. Daha sonrasında pek çok farklı dizi projesinde yer almayı da sürdürmüştür. Sürekli yapımların yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde de rol alan oyuncu, 2012 yılında Trophy Türk adlı yarışmada yarışmacı olarak da bulunmuştur.

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Billur Kalkavan Hamdi Alkan
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