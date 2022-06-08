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Billur Kalkavan taburcu oldu

08.06.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Sağlık durumuyla alakalı açıklama yapan ünlü oyuncu, "Kendimi çok iyi hissediyorum. İnşallah en yakın zamanda atlatacağım" şeklinde konuştu.

Billur Kalkavan taburcu oldu

Geçtiğimiz haftalarda akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Billur Kalkavan, 3'ncü kemoterapi için hastaneye yatmıştı. Ünlü oyuncunun, tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Bu süreçte kendisine bir ünite kan verilen ve 4 kilo alan Kalkavan'ın beyin tomografisi çekilecek.

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"İNŞALLAH EN YAKIN ZAMANDA ATLATACAĞIM"

Beynine sıçrayan kanser hücreleri kontrol edilecek olan Billur Kalkavan, sağlık durumu hakkında da konuştu. Kendisini çok iyi hissettiğini ifade eden Billur Kalkavan, "İnşallah en yakın zamanda atlatacağım." açıklamasını yaptı.

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"HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUM"

Kalkavan, 4 gün önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Hastanedeyim salıdan beri. Kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım, az da olsa. 3. kemodan sonra hiç sıkıntı çekmedim. Bulantı falan yok. Hafif halsizlik, o kadar... Hayatımda hiç bu kadar tembellik yapmamıştım, iyi geldi vallahi. Her gün daha iyiye gidiyorum. Keyfim yerinde... İlginize, alakanıza tekrar teşekkürler. İyileşmemdeki en büyük etken çünkü... Herkesi seviyorum, hiçbir şeye kızmıyorum, kabulde ve akıştayım. Böylesi daha kolaymış...

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