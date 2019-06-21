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Binali Yıldırım'a rap şarkılı destek

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 21.06.2019 15:22 | Son Güncelleme

Başakşehir’de yaşayan gençler, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a yazdıkları rap şarkıyla destek verdi.

Başakşehir’de yaşayan gençler, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için rap şarkı yaptı. "Yaptık, yine yaparız" başlıklı şarkıyı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Klip, İstanbul’da gerçekleştirilen birçok projenin ve Yıldırım’ın ziyaret ettiği birçok noktanın görüntüsünden oluşuyor. Binali Yıldırım’ın "Benim kankalarım" diye bahsettiği gençlerin şarkısının nakaratı ise şöyle:

"Bir ay yıldız var gölgesinde

Biz yaptık yine beraber yaparız.

Ayrı dünyalar ama birbirimizden hiç farksız

Biz yaptık yine beraber yaparız"

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım rap şarkısı

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