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Binali Yıldırım gelen mesajı gördü iftara davet etti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, sosyal medyadan gelen mesaja yanıt verdi ve iftar için evine davet etti.

Binali Yıldırım gelen mesajı gördü iftara davet etti

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sosyal medyadan kendisine gelen mesaja duyarsız kalmadı. Kendisini iftara davet eden bir vatandaşa sosyal medya üzerinden yanıt veren Yıldırım, "Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım. ❤"

bınalı


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binali yıldırım istanbul seçim iftar ak parti sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bırakın bu dedeyi götürdüğü gemiciklerini sevsin biraz,torun torba sevmeye niyeti yok,küpünün boğaz kısmında birazcık noksanlık varmış, kadının birisi seni çok seviyoruz fakat bu yaptığınız yakışmadı diyor, adam YSK yaptı ben ne yapabilirim diyor.
senaryo
Herşey seçim için, ya ondan sonra ?? Reklam kokan hareketler bunlar
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