Binali Yıldırım gelen mesajı gördü iftara davet etti

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sosyal medyadan kendisine gelen mesaja duyarsız kalmadı. Kendisini iftara davet eden bir vatandaşa sosyal medya üzerinden yanıt veren Yıldırım, "Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım. ❤"



