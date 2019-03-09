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Binali Yıldırım gençlerle 'PUBG' oyununu oynadı

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GÜNDEM  | 09.03.2019 19:02 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gençlerle son günlerin moda oyunu olan 'PUBG' adlı oyunu oynadı.

Binali Yıldırım gençlerle 'PUBG' oyununu oynadı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNR Kitap Fuarı açılışına ve E-oyun turnuvası programına katıldı. Yıldırım, bir bilgisayarın başına geçerek son günlerde moda olan ve takım halinde internet üzerinden oynanan 'PUBG' adlı oyunu oynadı. Oyunla ilgili görüşleri sorulan Binali Yıldırım, ' Torunlar oynuyor ama bize öğretmiyorlar. Sıkıntı orada' dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım PUBG

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