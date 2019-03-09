Binali Yıldırım gençlerle 'PUBG' oyununu oynadı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNR Kitap Fuarı açılışına ve E-oyun turnuvası programına katıldı. Yıldırım, bir bilgisayarın başına geçerek son günlerde moda olan ve takım halinde internet üzerinden oynanan 'PUBG' adlı oyunu oynadı. Oyunla ilgili görüşleri sorulan Binali Yıldırım, ' Torunlar oynuyor ama bize öğretmiyorlar. Sıkıntı orada' dedi. (AA)
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