Binbir Gece dizisinin çekildiği yalı yerle bir oldu

İstanbul’da bugün hareketli dakikalar yaşandı. Malta Bayraklı Bayraklı bir geminin dümeni kilitlenince ünlü dizilerin çekildiği Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptı. Şimdilerde düğün, konser ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapan yalı “Binbir Gece” gibi popüler dizilere de ev sahipliği yapmıştı.

Ferzan Özpetek'in son filmi İstanbul Kırmızısı’nın da bugün enkaza dönen ünlü yalıda çekilen filmlerden olduğu öğrenildi.

Ünlü isimlerin düğünlerine de ev sahipliği yapan yalıda en son Şebnem Bozoklu ve Aslı Tandoğan dünya evine girmişti.

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISI’NIN TARİHÇESİ

Kırmızı renkteki bu ikonik yapının bilinen ilk sahibi, Osmanlı’nın ilk tıp okulu olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin ilk mezunlarından Hekimbaşı Salih Efendi. Yalıya da ismini veren Hekimbaşı Salih Efendi 3 Osmanlı sultanının doktorluğunu yapmanın yanı sıra botanik hocalığı, maarif müsteşarlığı ve Maarif Meclisi başkanlığı gibi görevlerde de bulunmuş, ünü Osmanlı sınırlarını aşmış biri.

DÜĞÜN, KONSER VE BENZERİ ETKİNLİKLERDE KULLANILIYORDU