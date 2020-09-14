Binlerce kişi bu tarifi aradı! Gelinim Mutfakta patlıcan kebabı tarifi

Patlıcanları suda bekletirken, derin bir kabın içinde kıymayı, rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanı, sarımsakları, yumurtayı, ince ince kıyılmış maydanozu, galeta ununu ve baharatları harmanlayıp yoğurmaya başlayın.

İlk olarak patlıcanları orta kalınlıkta halkalar şeklinde dilimleyin. Ardından tuzlu suda yaklaşık 30 dakika kadar bekletin.

Sosu için: Bir adet domates 2 diş sarımsak Bir tatlı kaşığı salça Yarım çay bardağı sıvı yağ Tuz

Köftesi için: Yarım kilo orta yağlı kıyma Bir yumurta 3 diş ezilmiş sarımsak Bir adet soğan Bir çay bardağı galeta unu Bir avuç maydanoz Tuz Kimyon Pul biber Karabiber

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinlerin marifetlerini gösterdiği tarif patlıcan kebabı oldu. Antep mutfağının enfes lezzetlerinden olan patlıcan kebabı detayları, merak edenler için detaylandırıldı. Şimdiden afiyetlerler olsun...

Suda bekleyen patlıcanları süzün. Sıra geldi sosu hazırlamaya... Tavada yağı ısıtın. Yağ ısınınca salçayı ve domatesi tavaya ekleyerek kavurmaya başlayın. Salçanın çiğ kokusu çıkınca sarımsakları ve tuzu da ekleyin. Son olarak 2 bardak sıcak suyu tavaya koyun ve 3- 4 dakika kadar kaynatın.

Tepsiye bir patlıcan, bir köfte olacak şekilde dizmeye başlayın. Tepside malzemeleri bu şekilde döndürerek dizin.

Hazırladığınız sosu malzemeler üzerinde gezdirin. Domatesleri karpuz dilimi şeklinde kesin. Biberlerle beraber domatesleri tepsinin üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika pişirin.

