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    4. Binlerce yılan balığı ölü bulundu! Gizemini koruyor: Kimse nedenini bilmiyor... Araştırmalar devam ediyor

    Binlerce yılan balığı ölü bulundu! Gizemini koruyor: Kimse nedenini bilmiyor... Araştırmalar devam ediyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.04.2024 14:56
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    Yeni Zelanda'da tatlı su akıntısında binlerce yılan balığı ölü bulundu. Temel Sanayi Bakanlığı'na bağlı çevre yetkilileri tarafından bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Olay bu yıl ülkede görülen ikinci toplu yılan balığı ölümü olarak kayıtlara geçti.

    Yeni Zelanda'nın Kauritutahi Nehri'nde 3500'den fazla yavru yılanbalığı ölü bulundu. Olay aynı ülkede ikinci toplu ölüm vakası olarak kayıtlara geçerken ilk olay zehirli bir kirletici maddeye atfedilmişti. İkinci olaya ilişkin ise soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

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    New Zealand Herald gazetesinin haberine göre yetkililer, bunun iklim değişikliğiyle bağlantılı bir 'stres olayı' nedeniyle olabileceğinden şüpheleniyor ancak bu henüz doğrulanmadı. Biosecurity NZ ekip yöneticisi vekili Rissa Williams olaya ilişkin olarak, "Ölümün bir stres olayından kaynaklanmış olması mümkün" dedi.

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    Yeni Zelanda
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