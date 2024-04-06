Binlerce yılan balığı ölü bulundu! Gizemini koruyor: Kimse nedenini bilmiyor... Araştırmalar devam ediyor

Yeni Zelanda'nın Kauritutahi Nehri'nde 3500'den fazla yavru yılanbalığı ölü bulundu. Olay aynı ülkede ikinci toplu ölüm vakası olarak kayıtlara geçerken ilk olay zehirli bir kirletici maddeye atfedilmişti. İkinci olaya ilişkin ise soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre yetkililer, bunun iklim değişikliğiyle bağlantılı bir 'stres olayı' nedeniyle olabileceğinden şüpheleniyor ancak bu henüz doğrulanmadı. Biosecurity NZ ekip yöneticisi vekili Rissa Williams olaya ilişkin olarak, "Ölümün bir stres olayından kaynaklanmış olması mümkün" dedi.







