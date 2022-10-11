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BIOS sanallaştırma açma adımları: BIOS'ta sanallaştırma teknolojisini etkinleştirme nasıl yapılır?

11.10.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar kullanıcılarının üzerine araştırmalar yaptığı ve sistemsel olarak nasıl çalıştığını öğrenmeye çalıştıkları yazılımlardan birisi BIOS’dur. Bilgisayarın anakartı üzerinde konumlanan, donanımlar arasındaki bağlantıyı sağlayan BIOS, sanallaştırma ile birlikte tek bir işlemcinin birden fazla bağımsız CPU gibi davranmasına imkan sağlayan bir donanım özelliğidir. Performans artırıcı olarak tanımlanan BIOS’ta sanallaştırma teknolojisini etkinleştirme nasıl yapılır?

BIOS sanallaştırma açma adımları: BIOS'ta sanallaştırma teknolojisini etkinleştirme nasıl yapılır?

Bilgisayar üzerinde bulunan ve kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılıp üzerinde ayarlamaların yapıldığı BIOS birçok özelliği üzerinde barındırmaktadır. Bilgisayar için önemli olan bir yazılıma sahip olduğundan yapılacak ufak bir hatada sorunlar ile karşılaşılacağından çoğu kişi BIOS konusunda çekimser davranır. Güncellemeleri ve sanallaştırma özellikleri ile birlikte performansı yükselten BIOS, üzerine okumalar yapılıp öğrenilmesi gereken önemli bir konudur.

BIOS’ta Sanallaştırma Teknolojisini Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Bilgisayarların büyük bir çoğunluğu AMD ve Intel işlemci sistemlerini kullanırlar. Bilgisayar üzerinde bulunan sistemsel farklılıklar, sanallaştırma etkinleştirmesi konusunda çok büyük farklılıklar göstermez.

BIOS sanallaştırma açma için öncelikle BIOS menüsüne giriş yapmak gerekir. Bunun için bilgisayar kapalıyken “F2”, “F10” ya da “DEL” tuşlarından bir tanesine basılı tutarak bilgisayarın güç tuşuna basılır. Böylede direk olarak BIOS ayarlarına giriş yapılır.

AMD İşlemci Sanallaştırma Nasıl Yapılır?

İşlem oldukça kısadır. Şu adımlar izlenmelidir;

  • BIOS ayarlarına giriş yaptıktan sonra üst menüde bulunan Advance Mode’a giriş yapılır.
  • Daha sonrasında Advanced>CPU Configuration>SVM>Enable adımları sırasıyla izlenir.
  • Adımları sırasıyla yaptıktan sonra “F10” tuşuna basıp kaydet diyerek sistemden çıkış yapılır.

Böylece AMD işlemci sanallaştırması yapılmış olur.

Intel İşlemci Sanallaştırma Nasıl Yapılır?

Intel işlemci sanallaştırma için şu adımlar izlenmelidir;

  • Sanallaştırma gelişmiş bir özellik olduğu için BIOS ayarlar menüsünden Gelişmiş bölümüne giriş yapılması gerekir. Bunun için ekranın üst kısmında bulunan Advanced seçeneği seçilir böylece Gelişmiş bölümüne giriş yapılır.

intel sanal1

  • Sanallaştırma bir işlemci özelliği olduğundan dolayı okla gösterilen CPU yapılandırma alanına girilir. Ekrana AMD-V, Intel-VT, Intel Virtualization ya da sadece sanallaştırma etiketli bir ayar arıyoruz.

intel sanal2

  • Aşağıdaki görselde yer aldığı gibi BIOS’da seçenek Intel Virtualization Technology olarak etiketlenmiştir ve Enabled olarak seçilmelidir. Böylece sanallaştırma açma işlemi aktif hale gelir.

intel sanal3

  • Sanallaştırma işlemini aktifleştirdikten sonra kaydet kısmına girilir. Bu seçeneği seçildiğinde bilgisayarın sıfırlanmasına ve işletim sisteminde ön yüklemenin başlamasını sağlar.

intel sanal4

Bu adımları sırasıyla izlediğinizde Intel işlemci sanallaştırmasını yapmış olursunuz.

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