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Bir Aile Hikayesi yeni sezon ne zaman? Serkan Keskin hangi rolde? Bir Aile Hikayesi 13. bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.09.2019 01:39 | Son Güncelleme

Bir Aile Hikayesi dizisi 2. yeni sezonu açıyor. Fox TV'nin sevilen aile dizisi Bir Aile Hikayesi'nin yeni sezonunda çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Sevilen diziye yeni sezonda ünlü oyuncu Serkan Keskin de katılıyor. Peki, Bir Aile Hikayesi ne zaman başlıyor? Yeni sezonda neler olacak? İşte, Bir Aile Hikayesi yeni sezon bilgileri ve fragmanı.

Yapımcılığını MedYapım'ın, yönetmenliğini Murat Şenöy'ün, senaristliğini Deniz Madanoğlu'nun üstlendiği dizinin kadrosunda Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker, Elçin Afacan, İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı, Serkan Ercan ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimler yer alıyor.

Gerek sıcacık hikayesi, gerekse başarılı oyuncularıyla izleyicinin beğenisini kazanan “Bir Aile Hikayesi”, 2. sezonuyla 14 Eylül Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta sevenleriyle buluşacak.

SERKAN KESKİN BİR AİLE HİKAYESİ'NDE HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Berk (Birkan Sokullu)’nun eski eşi Nil (Ezgi Eyüboğlu)’i tekrar kazanmak için çabalarken karşısına büyük bir rakip olarak hayat iştahı çok kabarık, enerjisi yüksek, efkarı bile neşeli bir doktor olan Ufuk Damar çıkacak. Ufuk karakterine ise son yılların başarılı oyuncusu Serkan Keskin hayat verecek.

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BİR AİLE HİKAYESİ YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Reyhan ehliyet sınavına hazırlanırken, Cem en büyük destekçisi olur ancak aynı desteği çocuk yapmak konusunda Reyhan’dan göremez. Reyhan’ın anne olma korkusu çiftin arasını açar.

Evleneceği gün odasında bilincini kaybetmiş halde bulunan Şakir iki gündür yoğun bakımdadır. Mahur bir an olsun yanından ayrılmaz. Reyhan Mahur’la uzun süredir konuşmamalarına rağmen dayanamaz ve hastaneye gelir.

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Erdem Beste’ye hoşuna gideceğini düşündüğü bir sürpriz hazırlar ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Beste zayıflamak için yepyeni bir yöntem bulur ancak Erdem’in desteğini alamaz. Ceylan’ın ise Erdem’den vazgeçmeye niyeti yoktur. Sonunda amacına bir adım daha yaklaşmanın yolunu bulur.
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Şakir için hastanede bekleyen Berk Nil’in de orada çalıştığını öğrenir. Fırsatını bulup, onunla konuşmaya çabalar ancak bu kez işi çok zordur. Zira Nil’in evlenmek üzere olduğu kişi de aynı hastanede doktordur.

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Bir Aile Hikayesi yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

BİR AİLE HİKAYESİ GENEL KONUSU NEDİR?
Aynı gün otuz beşine basan dört insan… Dördü de hayatlarının en önemli gününü yaşamak üzere…

Cem (Celil Nalçakan) çok sevdiği karısı Reyhan’la (Songül Öden) doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutar. Riskli bir doğum olmasına rağmen, son ana kadar her şeyin yolunda gideceğine ve üçüzleri kucaklarına alacaklarına inanırlar. Ancak hayatın onlar için bambaşka bir planı vardır.

Beş yıldır büyük bir markanın reklam yüzü olan Berk’in (Birkan Sokullu) asıl hayali oyuncu olmaktır. Sonunda iyi bir filmde oynama şansı yakalar ancak yapımcısından izin alamaz. Şimdi önünde önemli bir yol ayrımı vardır. Ya her şey eskisi gibi devam edecek, ya da Berk özgürlüğü seçip bedelini ödeyecektir.

Karısı ve çocuklarıyla huzur içinde yaşayan Mahur’un (Olgun Toker) bir sırrı vardır. Bir süredir biyolojik babasını bulmaya çalışmaktadır. İyi haberi doğum gününde alır. Ancak babasıyla tanıştığında öğreneceği gerçek onu büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır.

Çocukluğundan beri başı kilolarıyla dertte olan Beste (Elçin Afacan), otuz beşinci doğum gününde yeni bir karar alır. Bugüne kadar hayatı umduğu gibi gitmemiştir ve artık dizginleri ele almanın vakti gelmiştir. Ne pahasına olursa olsun zayıflayacaktır. Hiçbir şey onu yolundan alıkoyamaz. Aşk dışında…

Bu beş insanın başına ne gelirse gelsin, onların bildikleri bir şey var; Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.

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