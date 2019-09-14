Bir Aile Hikayesi yeni sezon ne zaman? Serkan Keskin hangi rolde? Bir Aile Hikayesi 13. bölüm fragmanı izle!

Yapımcılığını MedYapım'ın, yönetmenliğini Murat Şenöy'ün, senaristliğini Deniz Madanoğlu'nun üstlendiği dizinin kadrosunda Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker, Elçin Afacan, İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı, Serkan Ercan ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimler yer alıyor. Gerek sıcacık hikayesi, gerekse başarılı oyuncularıyla izleyicinin beğenisini kazanan “Bir Aile Hikayesi”, 2. sezonuyla 14 Eylül Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta sevenleriyle buluşacak. SERKAN KESKİN BİR AİLE HİKAYESİ'NDE HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Berk (Birkan Sokullu)’nun eski eşi Nil (Ezgi Eyüboğlu)’i tekrar kazanmak için çabalarken karşısına büyük bir rakip olarak hayat iştahı çok kabarık, enerjisi yüksek, efkarı bile neşeli bir doktor olan Ufuk Damar çıkacak. Ufuk karakterine ise son yılların başarılı oyuncusu Serkan Keskin hayat verecek. BİR AİLE HİKAYESİ YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Reyhan ehliyet sınavına hazırlanırken, Cem en büyük destekçisi olur ancak aynı desteği çocuk yapmak konusunda Reyhan’dan göremez. Reyhan’ın anne olma korkusu çiftin arasını açar.

Evleneceği gün odasında bilincini kaybetmiş halde bulunan Şakir iki gündür yoğun bakımdadır. Mahur bir an olsun yanından ayrılmaz. Reyhan Mahur’la uzun süredir konuşmamalarına rağmen dayanamaz ve hastaneye gelir. Erdem Beste’ye hoşuna gideceğini düşündüğü bir sürpriz hazırlar ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Beste zayıflamak için yepyeni bir yöntem bulur ancak Erdem’in desteğini alamaz. Ceylan’ın ise Erdem’den vazgeçmeye niyeti yoktur. Sonunda amacına bir adım daha yaklaşmanın yolunu bulur.

Şakir için hastanede bekleyen Berk Nil’in de orada çalıştığını öğrenir. Fırsatını bulup, onunla konuşmaya çabalar ancak bu kez işi çok zordur. Zira Nil’in evlenmek üzere olduğu kişi de aynı hastanede doktordur. Bir Aile Hikayesi yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta! BİR AİLE HİKAYESİ GENEL KONUSU NEDİR?

Aynı gün otuz beşine basan dört insan… Dördü de hayatlarının en önemli gününü yaşamak üzere… Cem (Celil Nalçakan) çok sevdiği karısı Reyhan’la (Songül Öden) doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutar. Riskli bir doğum olmasına rağmen, son ana kadar her şeyin yolunda gideceğine ve üçüzleri kucaklarına alacaklarına inanırlar. Ancak hayatın onlar için bambaşka bir planı vardır.