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'Bir Aşk İki Hayat' Netflix'te mi yayınlanacak? Bergüzar Korel açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2019 10:04 | Son Güncelleme

Başrollerini Bergüzar Korel ile Engin Akyürek'in paylaştığı 'Bir Aşk İki Hayat' filmi Organize İşler 2: Sazan Sarmalı gibi sinemada gösterimdeyken Netflix'te mi yayınlanacak? İşte yanıtı

'Bir Aşk İki Hayat' Netflix'te mi yayınlanacak? Bergüzar Korel açıkladı

15 Şubat Cuma günü vizyona giren ‘Bir Aşk İki Hayat’ filminin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Engin Akyürek, Eskişehir galasında sinemaseverler ve hayranlarıyla buluştu. AVM’de düzenlenen galaya katılan ünlü oyuncular yoğun ilgiyle karşılandı.

Filmin başrol oyuncularından Engin Akyürek, güzel bir aşk filmi yaptıklarını ifade ederek, “Filmimiz bir haftadır gösterimde. Ankara ve İzmir’e gittik, buradan da Bursa’ya geçeceğiz. Güzel bir aşk filmi yaptık, filmden çıktıktan sonra hayatınıza dair çok şeyi düşüneceksiniz. İnşallah beğenirsiniz” dedi.

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‘FİLMİMİZ SADECE SİNEMA SALONLARINDA OYNAYACAK’

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ise filmlerinin sadece sinema salonlarında oynayacağını belirterek şunları söyledi:

“Bir aşk filmi yaptık, sade, yalın hayat gibi bir film yapmaya çalıştık. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Seyircimiz bizi yalnız bırakmıyor, filmimiz sadece sinema salonlarında oynuyor ve oynayacak. Onu da buradan söylemek istiyoruz. Filmimiz gösterimdeyken, bizi yalnız bırakmazsanız çok seviniriz” DHA

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