Bir ay boyunca her gün mango yerseniz vücudunuzda neler olur?

Kanser riskini azaltır

Mango, yüksek antioksidan içeren bir besindir. Yapılan araştırmalar mango içerdiği polifenoller sayesinde kolon, meme, akciğer ve prostat kanseri riskini azaltır.

Yüksek kolesterolü normal seviyeye çeker

Mango, kolesterol seviyelerini azaltabilen yüksek seviyelerde C vitamini, lif ve pektin içerir . Mango ayrıca, vücudumuzun su kullanma şeklini düzenleyen potasyum-sodyum dengesinin kritik bir parçası olan bir çok potasyum içerir. Ve elbette, mangolar da çok fazla su içerir. Bu, düzenli tüketimin yüksek kolesterolün bir sürücüsü olan dehidrasyonu önlemeye yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Kanser hücrelerinin asidik ortamları tercih ettiğini biliyoruz , bu yüzden vücudun pH'ını alkaliye doğru yönlendirmek için yapabileceğiniz her şey ölümcül hastalığın gelişme şansını azaltmaya yardımcı olabilir. İşte bu noktada mango oldukça önemli bir besin kaynağıdır.

Bununla birlikte, alkalileşen gıdaların tüketilmesinin sadece kanınızın değil idrarınızın pH'ını ayarlamasının, özellikle de mesane kanserine karşı en çok koruyucu olabileceğini unutmamak gerekir.