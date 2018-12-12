Bir ay boyunca her gün mango yerseniz vücudunuzda neler olur?

Mango, yüksek antioksidan içeren bir besindir. Yapılan araştırmalar mango içerdiği polifenoller sayesinde kolon, meme, akciğer ve prostat kanseri riskini azaltır.
Mango, kolesterol seviyelerini azaltabilen yüksek seviyelerde C vitamini, lif ve pektin içerir . Mango ayrıca, vücudumuzun su kullanma şeklini düzenleyen potasyum-sodyum dengesinin kritik bir parçası olan bir çok potasyum içerir. Ve elbette, mangolar da çok fazla su içerir. Bu, düzenli tüketimin yüksek kolesterolün bir sürücüsü olan dehidrasyonu önlemeye yardımcı olabileceği anlamına gelir.
Kanser hücrelerinin asidik ortamları tercih ettiğini biliyoruz , bu yüzden vücudun pH'ını alkaliye doğru yönlendirmek için yapabileceğiniz her şey ölümcül hastalığın gelişme şansını azaltmaya yardımcı olabilir. İşte bu noktada mango oldukça önemli bir besin kaynağıdır.
Bununla birlikte, alkalileşen gıdaların tüketilmesinin sadece kanınızın değil idrarınızın pH'ını ayarlamasının, özellikle de mesane kanserine karşı en çok koruyucu olabileceğini unutmamak gerekir.
Mango prebiyotik diyet lifi ile doludur. Prebiyotikler, yararlı bakterilerin büyümesini destekleyen sindirilmeyen gıdalardır. İyi bakteriler hastalığın korunmasına yardımcı olur. Mango sindirim sırasında proteini parçalamaya yardımcı vitaminler ve mineraller içerir. Kendinizi daha uzun süre doygun hissetmenizi sağlar. Sağlıklı bir sindirim sistemi için düzenli tüketim gerekmektedir.
Haşlanmış mango yaprakları çayı içerek insülin seviyelerini normale çekebilirsiniz. Mango yapraklarını birkaç dakika kaynatın, ardından gece boyunca yaprakları suyun içinde bırakın. Sabah aç karnına yaprakları çıkarıp suyu için. Mango yaprakları suyu insülin üretimini ve glikozun dağılımını iyileştirir. Kan şekeri seviyelerini stabilize eder.
Seks hormonlarını düzenleyen mango, cinsel tansiyonu artırmaya yarayan E vitamini içerir. E vitamini aynı zamanda erkeklerin sperm sayısının artmasını sağlar. Hamile kalmak isteyenlere mango şiddetle tavsiye edilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum