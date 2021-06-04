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Bir bardak su ile evinizdeki negatif enerjiyi test edebileceğinizi biliyor muydunuz?

04.06.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerjisel çalışmalara inanların sayısı azımsanmayacak derecede çoktur. Hangi ortamda olursanız olun bulunduğunuz yerden pozitif ya da negatif bir enerji alır ve verirsiniz. Kimi zaman bu enerji alışverişi sağlığınız dahi etkiler. Peki evinizde negatif enerji olup olmadığını merak ediyor musunuz? Eğer cevabınız evetse bunu oldukça kolay bir yöntemle öğreneceksiniz.

Bir bardak su ile evinizdeki negatif enerjiyi test edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Yaşamın büyük bir bölümünün geçirildiği evler adeta enerjinin en yüksek noktada yaşandığı özel anlardır. ‘Bu evin enerjisini bana iyi gelmiyor’ diyerek taşınan kişiler çevrenizde illa ki olmuştur. Duygu ve düşüncelerimiz aynı anda birleşip bir enerji akımı oluştururken aynı zamanda ortamda olan negatif enerjileri de çeker. Negatif enerji kişide yorgunluk, baş ağrısı, aile fertleri veya arkadaşları arasındaki ilişkilerde gerginliklere dahi neden olabilir. Peki ortamdaki negatif enerji nasıl anlaşılır?

Enerji üzerine çalışmaları olan Marina Bravo’ya göre negatifliği tespit etmek için oldukça basit bir yöntem kullanılıyor. Cam bir su bardağının içerisine bardağın 3’te birini dolduracak kadar deniz tuzu ekleyin. Kalan boşluğun yarısına kadar su, diğer yarısına ise beyaz sirke ekleyin. En çok negatif enerji hissettiğiniz odanın belli bir yerinde bardağı 1 gün boyunca bekletin. Yalnız kimsenin bardağa dokunmadığından emin olmanız gerekir. 1 gün sonra bardağa baktığınızda bardak bıraktığınız gibiyse o bölgede negatif enerji yok demektir. Ancak lekeler ya da bulanıklıklar varsa bu negatif enerjiyi yakaladığınız anlamına gelmektedir.

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