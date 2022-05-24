Bir bedende tam 50 kişi! 4 yaşından bu yana mücadele ediyor

Eski bale öğretmeni olan Mel Lodge, "parçalar" olarak adlandırdığı 50 benzersiz kişiyi bedeninde taşıdığını ve bu kişiliklerin vücudunu günde beş ila 20 kez kontrol ettiklerini iddia etti. 4 yaşındayken ilk semptomları gösteren genç kadın, tanı konulmasının ardından bozukluk hakkında farkındalığı artırmak için sosyal medyayı kullanmaya karar verdi.

ROL YAPTIĞINI SÖYLÜYORLAR

Çoklu kişilik bozukluğu olarak da adlandırılan bu bozukluk hastalık bir kişide birden fazla kişilik/kimlik halinin olmasıdır ve alternatif kimliklere 'geçiş' olarak tanımlanır. Gibson, insanların sık sık kendisine bunun çok nadir bir durum olduğunu ve kendisinin rol yaptığını söylediklerini ancak düşünülenin aksine durumun o kadar nadir ve dramatik olmadığını belirtti.

TETİKLENİRSE GEÇİŞ OLUYOR

“Günde muhtemelen yaklaşık beş ila 20 kez farklı bir kişilik vücudun kontrolünü ele geçiriyor. Bu çok sık olmuyor ama bir arkadaşımla konuşuyorsam ve başka bir kısım için tetikleyici bir şey söylerlerse veya arka planda tetikleyici başka bir şey oluyorsa, o zaman başka bir kişilik ortaya çıkabilir.” diyen Mel, yeni bir kişilik vücudunun kontrolünü ele geçirdiğinde, kısa bir kafa karışıklığı, sıkıntı ve bilinç kaybı yaşayabildiğini de ekledi.

''BAŞTA KORKUTUCUYDU''

Hayatı boyunca sesler duyduğunu ama gençken bunların farklı parçalar olduğunu bilmediğini söyleyen Gibson, 2018'de bir psikoloğa gittiğini, önce psikoz olduğunu düşündüklerini ancak yaklaşık üç ay sonra çoklu kişilik bozukluğu olduğunu anladıklarını anlattı. "İlk başta korkutucuydu, ama şimdi üzerinde çalışıyoruz ve sonunda doğru tedaviyi aldığımı görüyorum" dedi.



