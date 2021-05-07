Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bir çocuktan zalim bir lider yaratan tarihin en korkunç deneyi: Üçüncü Dalga Deneyi

Bir çocuktan zalim bir lider yaratan tarihin en korkunç deneyi: Üçüncü Dalga Deneyi

Seray Üstün Seray Üstün
07.05.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihin en gizemli ve korkunç dönemlerinden bir tanesi Adolf Hitler yönetimindeki Nazi Almanyası olarak kabul ediliyor. Bu dönem aslında insanlık tarihine zalim uygulamalarıyla damga vurdu. Tarih öğretmeni Ron Jones, Nazi Almayasını öğrencilerine anlatabilmek için akıllara durgunluk veren bir deneye imza attı.

Bir çocuktan zalim bir lider yaratan tarihin en korkunç deneyi: Üçüncü Dalga Deneyi

Üçüncü Dalga Deneyi olarak tarihe geçen uygulama, Kaliforniya’nın Cubberley Lisesi’nde hayata geçirildi. Tarih öğretmeni Ron Jones, 1967 yılında öğrencileri üzerinde psikolojik bir deney uygulamaya karar verdi. Jones, demokratik ve eğitimli toplumlarda bile her insanın faşizme eğilimi olduğunu ve bu faşizmin uygun koşullar sağlandığı zaman ortaya çıkabileceğini savundu.

Deneyin ilk gününde öğrencilere sınıf içi yeni kurallar getirildiğini söyledi. Yeni kurallar çerçevesinde öğrencilerine, “Bundan sonra kimse söz istemeden konuşmayacak, konuşsa bile bu süre uzun olmayacak ve bana daima Bay Jones diye hitap edeceksiniz” dedi. Öğrenciler bu duruma ilk başlarda anlam veremese de öğretmenin dediklerini harfiyen uyguladılar. Deneyin ikinci gününde ise öğrencilerine onların mükemmel ve harika olduğundan hatta üstün yeteneklere sahip oldukları için diğer insanlardan ayrıldıklarından söz etti. Öğrencilerine Nazi selamını öğreten Jones, bundan sonra her yerde bu şekilde selamlaşmalarını istedi. Başlarda birkaç öğrenci buna anlam veremese de sonra hepsi kabul etti. Üçüncü gün ise öğrencilerinin kendilerini bu yeni gruba ait hissetmeleri için onlara bir isim verdi. Jones, öğrencilerine okyanusun en büyük ve güçlü dalgasının “üçüncü dalga” olduğunu söyleyerek artık bu isimle anılacaklarını ifade etti. Öğrenciler yeni grup isimlerini kısa bir sürede benimsedi hatta kendileri için bir logo dahi tasarladı. Üye kartları basarak adeta minik bir çete haline geldiler.

Ölümcül ve korkunç deneyler yapan Nazi bilim insanı: Josef MengeleÖlümcül ve korkunç deneyler yapan Nazi bilim insanı: Josef Mengele

Deneyin üçüncü günü bittiğinde bu grup daha büyük bir kitleye yayıldı. Öğrenciler kendi gruplarına dahil olmayanlara zorbalık yapmaya ve okulda bir kaos havası oluşturmaya başladı. Kendilerini herkesten üstün görerek onlardan olmayanlara karşı eziyet uyguluyorlardı. Grup içinde de kurallara uymayanlara karşı sert davranışlar sergileyip, herkesin tek tip olmasını istiyorlardı.

Öğrencilerin bu davranışları şiddet eğilimi göstermeye başladığında Jones, projeyi sonlandırmaya karar verdi. Onları ikna etmek için, bunun ulusal bir karar olduğunu söyledi. Öğrencilerine, ertesi gün bir televizyonla geleceğini ve resmi açıklamayı onlara izleterek, Üçüncü Dalga'ya son vereceğini belirtti.

Öğrencilerine, birkaç dakika karıncalı ekran izlettikten sonra gerçekleri açıklamaya başladı. Üçüncü Dalga'nın, onlar Nazi Almanyası ve faşizm konularını daha iyi öğrenmesi için kendisinin düşündüğü bir proje olduğunu söyledi ve konuyu kafalarında iyice toparlamaları için bir Nazi belgeseli izletti. Öğrenci velileri olayı öğrendikten sonra, Ron Jones okuldan uzaklaştırıldı ve Üçüncü Dalga da yok olup gitti.

Nazi dönemindeki inanılmaz deneyler! En yüksek IQ'lu 5 caniNazi dönemindeki inanılmaz deneyler! En yüksek IQ'lu 5 cani


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
İşte 6 Mayıs reyting sonuçları! İşte 6 Mayıs reyting sonuçları!
'George Clooney 40 yaş genç biriyle olunca normal ama...' 'George Clooney 40 yaş genç biriyle olunca normal ama...'
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

‘Akdeniz’in Sibiryası’ olarak anılıyor! Görenleri büyülüyor

‘Akdeniz’in Sibiryası’ olarak anılıyor! Görenleri büyülüyor

Altın oranın mucidi! Bu objelerin ortak özelliği nedir?

Altın oranın mucidi! Bu objelerin ortak özelliği nedir?

Dev liste geldi! Yazın yayınlanacak filmler açıklandı

Dev liste geldi! Yazın yayınlanacak filmler açıklandı

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Nazi döneminde ölüm saçtılar! En yüksek IQ'lu 5 cani

Nazi döneminde ölüm saçtılar! En yüksek IQ'lu 5 cani

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.