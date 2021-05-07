Bir çocuktan zalim bir lider yaratan tarihin en korkunç deneyi: Üçüncü Dalga Deneyi

Üçüncü Dalga Deneyi olarak tarihe geçen uygulama, Kaliforniya’nın Cubberley Lisesi’nde hayata geçirildi. Tarih öğretmeni Ron Jones, 1967 yılında öğrencileri üzerinde psikolojik bir deney uygulamaya karar verdi. Jones, demokratik ve eğitimli toplumlarda bile her insanın faşizme eğilimi olduğunu ve bu faşizmin uygun koşullar sağlandığı zaman ortaya çıkabileceğini savundu.

Deneyin ilk gününde öğrencilere sınıf içi yeni kurallar getirildiğini söyledi. Yeni kurallar çerçevesinde öğrencilerine, “Bundan sonra kimse söz istemeden konuşmayacak, konuşsa bile bu süre uzun olmayacak ve bana daima Bay Jones diye hitap edeceksiniz” dedi. Öğrenciler bu duruma ilk başlarda anlam veremese de öğretmenin dediklerini harfiyen uyguladılar. Deneyin ikinci gününde ise öğrencilerine onların mükemmel ve harika olduğundan hatta üstün yeteneklere sahip oldukları için diğer insanlardan ayrıldıklarından söz etti. Öğrencilerine Nazi selamını öğreten Jones, bundan sonra her yerde bu şekilde selamlaşmalarını istedi. Başlarda birkaç öğrenci buna anlam veremese de sonra hepsi kabul etti. Üçüncü gün ise öğrencilerinin kendilerini bu yeni gruba ait hissetmeleri için onlara bir isim verdi. Jones, öğrencilerine okyanusun en büyük ve güçlü dalgasının “üçüncü dalga” olduğunu söyleyerek artık bu isimle anılacaklarını ifade etti. Öğrenciler yeni grup isimlerini kısa bir sürede benimsedi hatta kendileri için bir logo dahi tasarladı. Üye kartları basarak adeta minik bir çete haline geldiler.