Bir de böyle deneyin: Ispanak mücveri tarifi

Kış mevsiminin enfes sebzelerinden olan ıspanaktan tadına doyum olmaz mücver yaptık. Bakalım siz bu lezzeti nasıl değerlendireceksiniz... İşte ıspanaklı mücver tarifi detayları.

MALZEMELER

Yarım kilo ıspanak

1 fincan haşlanmış pirinç

Bir adet kuru soğan

Bir demet taze soğan

1/2 demet dereotu

Bir tatlı kaşığı kuru nane

2 adet yumurta

Bir demet maydanoz

Bir çay kaşığı tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

Ispanakları köklerinden ayırın. Ayıklanmış kısımları kısa süre haşlayın. Sonrasında süzüp sıkın ve ince ince doğrayın.

Derin bir kaba ıspanakları alın, rendelenmiş kuru soğan, doğranmış taze soğan, maydanoz, dereotu, nane, haşlanmış pirinç, yumurta, un, tuz ve karabiberi de ekleyip karıştırın.

Bu karışımı az yağladığınız teflon tavaya kaşık yardımıyla dökün ve arkalı önlü kazartın. Afiyet olsun!



