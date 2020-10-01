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Bir de böyle deneyin: Ispanak mücveri tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kabaktan yapmaya alışık olduğumuz mücveri bu sefer vitamin deposu ıspanak ile hazırladık. Lezzetine 10 tam puan verdik. Üstelik yapılışı da son derece kolay.

Bir de böyle deneyin: Ispanak mücveri tarifi

Kış mevsiminin enfes sebzelerinden olan ıspanaktan tadına doyum olmaz mücver yaptık. Bakalım siz bu lezzeti nasıl değerlendireceksiniz... İşte ıspanaklı mücver tarifi detayları.

MALZEMELER

Yarım kilo ıspanak
1 fincan haşlanmış pirinç
Bir adet kuru soğan
Bir demet taze soğan
1/2 demet dereotu
Bir tatlı kaşığı kuru nane
2 adet yumurta
Bir demet maydanoz
Bir çay kaşığı tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

Ispanakları köklerinden ayırın. Ayıklanmış kısımları kısa süre haşlayın. Sonrasında süzüp sıkın ve ince ince doğrayın.

Derin bir kaba ıspanakları alın, rendelenmiş kuru soğan, doğranmış taze soğan, maydanoz, dereotu, nane, haşlanmış pirinç, yumurta, un, tuz ve karabiberi de ekleyip karıştırın.

Bu karışımı az yağladığınız teflon tavaya kaşık yardımıyla dökün ve arkalı önlü kazartın. Afiyet olsun!


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