Bir de önünü görün... İnternetten aldığı gelinlik faciası oldu!

İnternet alışverişinin bazen ne kadar istenmeyen sonuçlara yol açabileceğinin örneğini bu sefer Amerikalı bir gelin adayı yaşadı. İnternette görüp beğenerek satın aldığı gelinlik eline ulaştığında hayatının şokunu yaşadı. Gelinliğin arkası normal gibi görünse de öndeki göğüs detayı için kullanılan devasa pedler görenleri şaşkına çevirdi.

İnternetten gelinlik sipariş etmenin ne kadar riskli bir şey olduğunu herkese göstermek için gelinliği giyerek fotoğraflarını Facebook’tan paylaştı. Amerikalı kadın iade edemediği gelinliği yarı fiyatına satmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Göğüsleri kapatmak için vatka gibi devasa göğüs pedleri konulan gelinliğin biçimsiz eteği görenleri hayrete düşürdü. Gelinliğin arkasını görenler önce gelinliğin fena durmadığını düşünmüş olsa da gelinliğin önünü görenler ne yorum yapacağını şaşırdı.



