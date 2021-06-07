Bir deri bir kemik kalan Seren Serengil'den kötü haber

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele veriyordu.

Son olarak, bugün sabah 05.30'da artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in acil ameliyata alındığı öğrenildi. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Serom az sonra maalesef ameliyata alınıyor. Sabah 5:30 aniden gelişen ve artan ağrılar sonucu hastaneye geldik. Yapılan kontrollerden sonra geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacaktır. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için acilen ameliyata alınacaktır. Dualarınızla bugünleri atlatacak."

"YEMEK YEDİĞİM AN MİDEM BULANIYOR"

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Serengil sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti: "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.