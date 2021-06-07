MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir deri bir kemik kalan Seren Serengil'den kötü haber

Bir deri bir kemik kalan Seren Serengil'den kötü haber

07.06.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dumping sendromuyla mücadele eden ve bir deri bir kemik kalan Seren Serengil acil ameliyata alındı. Serengil'in sevgilisi kötü haberi duyurdu

Bir deri bir kemik kalan Seren Serengil'den kötü haber

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele veriyordu.

Son olarak, bugün sabah 05.30'da artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in acil ameliyata alındığı öğrenildi. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Serom az sonra maalesef ameliyata alınıyor. Sabah 5:30 aniden gelişen ve artan ağrılar sonucu hastaneye geldik. Yapılan kontrollerden sonra geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacaktır. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için acilen ameliyata alınacaktır. Dualarınızla bugünleri atlatacak."

Ekran Alıntısı

"YEMEK YEDİĞİM AN MİDEM BULANIYOR"

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Serengil sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti: "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

DUMPING SENDROMU NEDİR?

Dumping sendromu, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen ve midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.

Genellikle yemek yedikten 10 ile 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şeker içeren yiyeceklerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!
Yakışıklı oyuncuyu ifşa etti! Yatakta...Yakışıklı oyuncuyu ifşa etti! Yatakta...
Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
bi kurtulsak
Biraz daha zayıflamaya çalışsaydın şöyle 15-20 kiloya kadar düşseydin bari olmuşken. Ya bunlar iyice sıyırdı. Herkesin bi ideal kilosu olur. Orada kal tamam...
mide ameliyatının yan etkisidir. zayıflamak için ameliyat doğru yöntem değil....

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.