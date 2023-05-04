Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Kuruluş Osman'ın iki yıldızı evliliğe ilk adımı attı

Kuruluş Osman çarşamba akşamları reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin oyuncularından Çağrı Şensoy ve Buse Arslan, bir süredir bir ilişki yürüyorlardı. Ünlü çiftin nişanlandığı, evlilik yoluna girdikleri ortaya çıktı.

Mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Şensoy fotoğrafa, "Dur ey zaman öyle güzelsin ki..." notunu düştü.

Çifti bu mutlu anlarında oyuncu Salih Bademci ve eşi İmer Özgün de yalnız bırakmadı.

Ünlü çifte dizideki rol arkadaşları Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerden tebrik yorumları geldi.

Buse Arslan, daha önce Kazım Akdeniz ile 5 yıl evli kalmış daha sonrasında boşanmıştı.

