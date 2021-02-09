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Bir döneme damga vuran ve peçeli danslarıyla olay yaratan Mezdeke Grubu hakkında bilinmeyen detaylar!

Seray Üstün Seray Üstün 09.02.2021 09:11 | Son Güncelleme:
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Bir döneme damga vuran ve peçeli danslarıyla olay yaratan Mezdeke Grubu hakkında bilinmeyen detaylar!

Oryantal ezgiler kulağınıza çalındığında mutlaka içiniz kıpır kıpır olur. Hatta birçoğunuzun ‘Ben dans etmeyi hiç bilmem’ diyerek kendini pistlerine attığına bile eminiz. 90’lı yıllarda ise kurtlarınızı dökmek için Mezdeke kasetlerine ilk tercih oluyordu. Mezdeke özellikle altın günlerinin bir numaralı eşlikçiydi. Peki fenomen hale gelen ve ortalığı kasıp kavuran Mezdeke'nin nasıl oluştuğunu, üyelerinin kimler olduğunu biliyor musunuz? İşte karşınızda bir döneme damga vuran Mezdeke Grubu...

90’lı yılların başında her evde “Mezdeke-Mısır Dansları” kasetini görmek mümkündü. Kalemle çizilmiş peçeli bir kadın figüründen oluşan albüm kapağı ve içinde Arapça sözleriyle bu kaset bir devri derinden etkiledi. Sonrasında ise bu şarkılarla oynayan üç kadın hayatımıza girdi. Peki nasıl oldu? Hazırsanız anlatalım...

mezdeke albüm

Ünlü prodüktör Metin İlhan’ın Mısır’dan yeni şarkıları getirmesiyle serüven başladı. Türk ezgileriyle donatılan bu eğlenceli şarkılar müzik dünyasında geniş kitlelere hitap etmeyi başardı. Ancak bu kadar oynak şarkıların tek başına piyasada yer alması yeterli olmadı ve dans eden birilerinin olması gerektiğine karar verildi. Devreye böylece dönemin efsane Tolgahan ve Dans Grubu girdi.

Tolgahan'ın eşi Fatoş Çingitaş, iki dansçıya ulaştı. Ancak onlar “Biz üç kişiyiz” deyince işler değişti. Bunun üzerine yeni oluşturulacak grubun üye sayısının üç olmasına karar verildi. Böylece Aynur Kambur, Dilek Maltepe ve Nadya Şeker’den oluşan Mezdeke Grubu kuruldu. Hepsi modern dans sanatçısı olan üyeler, Latin danslarından Hiphop ve Rock'n Roll’a kadar her türde performans göstermesiyle seçildi. Grubun kurulması 1994 yılının sonlarına denk geldi. Özel televizyon kanallarının yayın hayatına adım atmasıyla beraber ülke genelinde oryantal sanatçı furyası başladı. Dönem neredeyse her kanalın kendine ait bir oryantal sanatçısının bulduğu bir noktaya evrildi.

mezdeke

Ülke genelinde onlarca oryantal sanatçısı dans gösterilerini yaparken bu üç kadının oluşturduğu grup rakiplerinden anında sıyrıldı. Çünkü üç oryantalin aynı anda dans etmesi oldukça büyük bir olay iken; bu kadınların peçe takması ayrıca bir merak duygusu uyandırdı. Mezdeke üyelerinin sahnede peçe takması fikri ise projenin mimarlarından biri olan Tolgahan Bey’e aitti. Aslında Mezdeke kelimesinin anlamı da bu peçeden geliyor. Mısırlı kadınların kına gecelerinde yaptıkları peçeli bir dans olan bu tür ülkemizde ve yurt dışında büyük yankı uyandırdı. Hatta “Mezdeke peçesini çıkartmalı mı?” sorusu tartışılmaya dahi başlandı. Popülerliğinin zirvesini yaşadıkları yılların sonrasında Mezdeke üyeleri ışıltılı dünyadan elini eteğini çekti.

dilek maltepe

Gruptan ilk ayrılan isim olan Dilek Maltepe, dans eğitimliği yapmaya devam etti. Antalya’da bir organizasyon şirketi açan Maltepe, bir yandan da eğitim vermeyi sürdürdü.

aynur kanbur

Grubun bir diğer üyesi olan Aynur Kanbur ise bundan yaklaşık 4 yıl önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından evinde öldürüldü. Fulya’daki evinin önünde öldürülen Kanbur sevenlerini derin bir yasa boğdu.

nadya şeker

Nadya Şeker ise Hakan Peker’in eski eşidir. Çiftin evliliklerinden Burak adını verdikleri bir oğulları vardır. Nadya Şeker ise sanat dünyasından uzakta sakin bir hayat sürmeyi tercih etmiştir.

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