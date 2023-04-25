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Bir dönemin çocuk yıldızı Can Ayşecik büyüdü! Ecem Kanun'un son hali şaşkına çevirdi

25.04.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doksanların popüler dizisi Can Ayşecik'te Ayşecik rolünü Ecem Kanun canlandırdı. Henüz 7 yaşında şöhreti yakalayan Ecem Kanun'u tüm Türkiye tanıyordu. Şimdilerde evli olan Ecem Kanun'un son halini bir de şimdi görün.

Bir dönemin çocuk yıldızı Can Ayşecik büyüdü! Ecem Kanun'un son hali şaşkına çevirdi

Bir dönemin çocuk yıldızı olan Ecem Kanun, Can Ayşecik dizisiyle tanınıyordu. Ecem Kanun ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Şimdilerde evli olan 1991 doğumlu Ecem Kanun, eşiyle aşk pozlarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşıyor.

can ayşecik dizisii

ilk bölümü 1997 yılında ekrana gelen Ayşecik dizisinin başrolünde çocuk yıldız Ecem Kanun yer alıyordu.

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'Ayşecik' karakterini canlandırdığı sırada henüz 7 yaşında olan Ecem Kanun, şimdilerde 32 yaşında ve evli ve bir çocuk annesi.

ayşecik

Uzun yıllar kameralardan uzak bir yaşam süren Ecem Kanun, İstanbul Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı okudu.

can ayşecik ayşecik

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

Can Ayşecik dizisindeki performansıyla takdir toplayan sevimli kız çocuğu Ecem Kanun, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

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Ünlü oyuncu son olarak 'Kızım ve Ben' dizisinde rol aldı.

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Şimdilerde ticaret ile ilgilenmeyi tercih eden Kanun, telefon kılıfı, çanta ve kolye başta olmak üzere çeşitli aksesuarların satışını ile ilgileniyor.

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Kanun, aynı zamanda bir oyunculuk ajansına da bağlı.

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Kaan Alibali ile mutlu bir yuva kuran Ecem Kanun, eşiyle mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

hamileyken 2

Çift evliliklerini bir de bebek ile taçlandırdı.

hamileyken

Bebeğin ismi ise Aden Elif Alibali.

bebekleri

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