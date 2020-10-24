MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir dönemin çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı’nın şaşırtan değişimi! Elif Ceren Balıkçı kimdir?

Bir dönemin çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı’nın şaşırtan değişimi! Elif Ceren Balıkçı kimdir?

24.10.2020 12:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bir dönemin çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı’nın şaşırtan değişimi! Elif Ceren Balıkçı kimdir?

Yıllar önce rol aldığı Bez Bebek dizisindeki sevimli hallerinin ardından oyuncu Elif Ceren Balıkçı’nın son halini görenler gözlerine inanamıyor. Aynı zamanda Elif Ceren Balıkçı kimdir sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte ünlü ismin şaşırtan değişimi...

Henüz 9 yaşındayken ekranlarda oyunculuk kariyerine başlayan Elif Ceren Balıkçı Bez Bebek dizisindeki sevimli halleriyle büyük ilgi görmüş ve çok sevilmişti. Ünlü oyuncunun şimdiki halini görenler ise şaşkınlığa uğruyor. Peki, Elif Ceren Balıkçı hangi dizide oynuyor? Elif Ceren Balıkçı kaç yaşında? İşte detaylar...

ŞAŞIRTAN DEĞİŞİM

Şu an 21 yaşında olan ve oyunculuk kariyerine dönem dönem devam eden ünlü ismin son hali görenleri oldukça şaşırtıyor. Instagram hesabından sık sık fotoğraflarını paylaşan ünlü ismin çok sayıda hayranı ve 222 bin takipçisi bulunuyor. Değişimiyle ilgi uyandıran bir dönemin çocuk oyuncuları arasında olan Balıkçı, güncel yaşamı ile de merak ediliyor. İşte Elif Ceren Balıkçı oynadığı diziler ve yaşamıyla ilgili detaylar...

elif ceren balıkçı son hali

elif ceren balıkçı son hali

elif ceren balıkçı son hali

ELİF CEREN BALIKÇI KİMDİR?

Balıkçı, Bez Bebek dizisindeki performansı ile çok sayıda televizyon izleyicisi tarafından tanındı ve küçük yaşta büyük bir şöhret yakaladı. 9 Nisan 1999 doğumlu olan Elif Ceren Balıkçı yaş olarak şu anda 21 yaşında. Avusturya doğumlu olan ünlü isim, ilk olarak Kayıp Prenses adlı dizide rol aldı. Ünlü oyuncunun rol aldığı diğer yapımlar arasında ise Bez Bebek, Sonsuz Bir Aşk, Karışık Kaset, Merhamet, Öğretmen, Bana Artık Hicran De, Zil Çalınca ve Kırgın Çiçekler bulunuyor. Özellikle Elif Ceren Balıkçı Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Sedef karakteriyle oldukça beğenildi. Aynı zamanda son yayınlanan Öğretmen dizisinde canlandırdığı Mevsim karakteriyle de ünlü oyuncu ilgi odağı olmuştu.

Elif Ceren Balıkçı annesi Gülay Balıkçı’yı 2019 yılında kaybetmişti. O dönem ünlü isim sosyal medya hesabından annesi ile olan fotoğrafını paylaşıp altına “Benim canım ciğerim birtanem meleğim , sen nasıl bırakıp gittin bizi , nasıl beni bıraktın , ben sensiz yapamam ki , benim kanadım kırıldı , benim nefesim kesildi , hayallerim seninle uçup gitti . Annem seni çok seviyorum” notunu düşmüştü. Şimdi ünlü ismin hayranları tarafından yeni projeleri ile ilgili vereceği müjdeli haberler bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Türkiye'de göğüs ameliyatı olmuştu! Kabı dar geldiTürkiye'de göğüs ameliyatı olmuştu! Kabı dar geldi
Ivana Sert kaç yaşında? Ivana Sert nereli?Ivana Sert kaç yaşında? Ivana Sert nereli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak

MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak

Kahreden olay! Süt sağarken feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Süt sağarken feci şekilde can verdi

Yağışların azaldığı Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike

Yağışların azaldığı Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike

Gözler önüne serildi! İşte uzun süre maske kullanmanın sonucu

Gözler önüne serildi! İşte uzun süre maske kullanmanın sonucu

Vahşet! Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü

Vahşet! Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü

İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı

İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kim inanır 52 olduğuna! Maskeyi göğsüne taktı

Kim inanır 52 olduğuna! Maskeyi göğsüne taktı

Canlı yayında kavga çıktı! 'Siz evlenmeden önce cinsel hayatı savunuyorsunuz'

Canlı yayında kavga çıktı! 'Siz evlenmeden önce cinsel hayatı savunuyorsunuz'

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

Diğer Haberler

Hülya Açıkgöz: Konuşursam Hadise Türkiye’ye adım atamaz!

Ablasından tehdit gibi sözler! 'Konuşursam Hadise Türkiye’ye adım atamaz'

Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Şevval Sam'dan beklenmedik yorum

Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Şevval Sam'dan beklenmedik yorum

Yıllardır ekrana çıkmıyor! İşte Kartal Tibet'in yıllar içindeki değişimi

Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı

Chloe Ferry Türkiye'de göğüs ameliyatı olmuştu! Karantina biter bitmez...

Türkiye'de göğüs ameliyatı olmuştu! Kabı dar geldi

Mike Tyson'dan çok konuşulacak Michael Jackson itirafı

Çok konuşulacak Michael Jackson itirafı

Kırmızı Oda yeni bölümle geldi... 23 Ekim 2020 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reytinglerde kıyasıya rekabet! Kırmızı Oda...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.