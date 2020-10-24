Bir dönemin çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı’nın şaşırtan değişimi! Elif Ceren Balıkçı kimdir?

Henüz 9 yaşındayken ekranlarda oyunculuk kariyerine başlayan Elif Ceren Balıkçı Bez Bebek dizisindeki sevimli halleriyle büyük ilgi görmüş ve çok sevilmişti. Ünlü oyuncunun şimdiki halini görenler ise şaşkınlığa uğruyor. Peki, Elif Ceren Balıkçı hangi dizide oynuyor? Elif Ceren Balıkçı kaç yaşında? İşte detaylar...

ŞAŞIRTAN DEĞİŞİM

Şu an 21 yaşında olan ve oyunculuk kariyerine dönem dönem devam eden ünlü ismin son hali görenleri oldukça şaşırtıyor. Instagram hesabından sık sık fotoğraflarını paylaşan ünlü ismin çok sayıda hayranı ve 222 bin takipçisi bulunuyor. Değişimiyle ilgi uyandıran bir dönemin çocuk oyuncuları arasında olan Balıkçı, güncel yaşamı ile de merak ediliyor. İşte Elif Ceren Balıkçı oynadığı diziler ve yaşamıyla ilgili detaylar...

ELİF CEREN BALIKÇI KİMDİR?

Balıkçı, Bez Bebek dizisindeki performansı ile çok sayıda televizyon izleyicisi tarafından tanındı ve küçük yaşta büyük bir şöhret yakaladı. 9 Nisan 1999 doğumlu olan Elif Ceren Balıkçı yaş olarak şu anda 21 yaşında. Avusturya doğumlu olan ünlü isim, ilk olarak Kayıp Prenses adlı dizide rol aldı. Ünlü oyuncunun rol aldığı diğer yapımlar arasında ise Bez Bebek, Sonsuz Bir Aşk, Karışık Kaset, Merhamet, Öğretmen, Bana Artık Hicran De, Zil Çalınca ve Kırgın Çiçekler bulunuyor. Özellikle Elif Ceren Balıkçı Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Sedef karakteriyle oldukça beğenildi. Aynı zamanda son yayınlanan Öğretmen dizisinde canlandırdığı Mevsim karakteriyle de ünlü oyuncu ilgi odağı olmuştu.