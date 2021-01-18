Bir dönemin genç kızlarının idolü haline gelen Grup Hepsi üyelerinin aralarındaki gerginliğin nedeni!

2005 yılında dört genç kızdan oluşan bir müzik grubu ortaya çıkmıştı. Kısa sürede çoğunluğu kızlardan oluşan bir hayran kitlesine kavuşan grup hem dans ediyor hem de şarkı söylüyordu. Dönemlerinde birçok genç kıza rol model olan grup kısa bir süre sonrasında ise televizyon ekranına göz kırptı. Hepsi 1 isimli bir diziyle sevenlerinin karşısına çıktılar. Dizi reyting listelerinde üst sıralarda yer almayı başarırken Hepsi kızlarının popülerliği de her geçen gün arttı. Kariyerlerinin zirvesinde olan sanatçılar her grubun başına gelebilecek talihsiz bir döneme girdi ve 2009 yılında ayrılmaya karar verdi. İşte polemiğin fitili o günlerde ateşlendi. Gruptan ayrılmak isteyen Gülçin katıldığı televziyon programlarında kararına ilişkin üstü kapalı konuşmalar yapmayı tercih etti. Asıl nedeni açıklamayan Gülçin, “Her şeyin negatif ve pozitif yanları var, grup olmanın da zor yanları vardı. Negatif tarafları beni yormaya başladı. Mutsuz olduğum için ayrılmak istedim. Televizyonda anlatılmayacak kadar karışık şeyler var. Bunu yapmak istemezdim, benim kararımdı gruptan ayrılmak. Daha iyi bir yere gitmiyordu benim için” ifadelerini kullandı.

Gülçin’in tek başına müzik kariyerine devam etmesi üzerine Grup Hepsi’nin diğer üyeleri Yasemin, Eren ve Cemre yollarını kaldığı noktadan sürdürdü. Müzik dünyasında istedikleri başarıyı yakalamayan üçlü özel hayatında yakın arkadaş olarak kaldı. Ergül'ün açıklamalarına grubun üyesi Cemre Kemer'den yanıt gecikmedi. Kemer, "Mutsuzdum" diyen Ergül'e şu sözlerle sitem etti: "Adama sormazlar mı bu kadar derdin vardı da neden en yakın 3 insan bilmiyordu? Arkadan iş çevirdiğinden habersiz! Adama sormazlar mı eşitliği bozmak, solist olmak istemiş olabilir misin diye. Adama sormazlar mı o menajer senin için neler yaptı diye? Adama sormazlar mı bu 3'ü neden ayrılmadı beraberler diye? Adama sormazlar mı yediğin kaba tükürmek olur mu diye? Ve adama sormazlar mı bunca yıl susanlar, konuşursa ne halt edeceğim diye?10 yıl olmuş mesele kapanalı, insanlar bunu merak etmiyor neden hala çıkıp ağlanıyorsun, neden önüne bakmıyorsun, her gördüğün mikrofona kocaman yalanlar anlatıyorsun?.. Sus bence, kendi iyiliğin için sus artık efendi ol bizim gibi, kirletme daha fazla yarattığımız markayı ayıptır. Bizimde daha damarımıza basma!"