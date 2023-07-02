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Bir dönemin ünlü mankeni Nefise Karatay mayosuyla ayna karşısında! Fiziğiyle mest etti

02.07.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin ünlü mankenlerinden Nefise Karatay ailesiyle birlikte tatilde. Mehmet Ali Erbil ile verdiği pozlarla hafızalara kazınan Nefise Karatay yıllara adeta meydan okuyor. Güzel isim son olarak mayolu pozuyla hayranlarını mest etti.

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay bir döneme damga vuran isimler arasında. Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı ilişki, verdiği pozlar ve evliliğin eşiğinden dönmesiyle tanınan eski manken evlendikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etti.

2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren güzel isim yıllara meydan okuyor.

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Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

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Bir süredir ailesiyle tatilde olan Karatay son olarak siyah mayosunu giyip ayna karşısında fiziğini sergiledi. 47 yaşındaki güzel mankeni görenler "Yıllara meydan okuyor", "Kadın aşırı fit" yorumlarında bulundu.


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Nefise Karatay Manken yaşında ali erbil

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