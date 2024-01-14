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  4. Bir dönemin ünlü mankeni Nefise Karatay sırrını paylaştı! Formunu bakın nasıl koruyor

Bir dönemin ünlü mankeni Nefise Karatay sırrını paylaştı! Formunu bakın nasıl koruyor

14.01.2024 11:13 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin ünlü mankenlerinden Nefise Karatay fit görünümüyle sık sık gündeme geliyor. Mehmet Ali Erbil ile verdiği pozlarla hafızalara kazınan manken Nefise Karatay formunu nasıl koruduğunu açıkladı.

Bir dönemin ünlü mankeni Nefise Karatay sırrını paylaştı! Formunu bakın nasıl koruyor

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay bir döneme damga vuran isimler arasında yer alıyor. Yıllar geçmesine rağmen sektörde olan hem oyunculuk hem de sunuculuk yapan Karatay yıllara meydan okuyor.

Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı ilişki, verdiği pozlar ve evliliğin eşiğinden dönmesiyle tanınan eski manken evlendikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşasa da sosyal medyada oldukça aktif.

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2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren Karatay adeta yıllara meydan okuyor. Nefise Karatay formunu koruma sırrını da paylaştı.

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Manken Karatay "Diyet yapmıyorum zaten popüler diyetlere karşı önyargılıyım. Benim belli rutinim var, spor yapıp iki öğün besleniyorum" dedi.

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Nefise Karatay Manken ali erbil
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