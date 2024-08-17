Bir dönemin ünlü sunusuydu! Ayşenur Yazıcı'dan üzen haber! Oğlu paylaştı

Tanınmış televizyon sunucusu ve yazar Ayşenur Yazıcı zor günlerden geçiyor. Bir dönemin ünlü simalarından Ayşenur Yazıcı'nın yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

Sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı’nın oğlu Kerem Kürşat Yazıcı sevenlerinden acil olarak kan istedi.

Yazıcıoğlu’nun oğlunun paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

“İyi akşamlar. Annem Ayşenur Süral Yazıcı 2 gündür Yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Hastaneden çok bulunan bir kan olmadığını söylediler arayıp. Kan grubu AB Rh+ Anadolu yakasında olan herhangi bir Kızılay merkezine '’Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Anadolu yakasındaki için'’ olduğunu belirterek yarın 3 ünite kan bulmacamız gerekiyor. Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var.”