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  4. Bir dönemin ünlü sunusuydu! Ayşenur Yazıcı'dan üzen haber! Oğlu paylaştı

Bir dönemin ünlü sunusuydu! Ayşenur Yazıcı'dan üzen haber! Oğlu paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.08.2024 09:38
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Sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı’nın yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Ayşenur Yazıcı'nın oğlu annesinin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kan aradıklarını duyurdu.

Bir dönemin ünlü sunusuydu! Ayşenur Yazıcı'dan üzen haber! Oğlu paylaştı

Tanınmış televizyon sunucusu ve yazar Ayşenur Yazıcı zor günlerden geçiyor. Bir dönemin ünlü simalarından Ayşenur Yazıcı'nın yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

Sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı’nın oğlu Kerem Kürşat Yazıcı sevenlerinden acil olarak kan istedi.

Yazıcıoğlu’nun oğlunun paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

Ekran Alıntısı

“İyi akşamlar. Annem Ayşenur Süral Yazıcı 2 gündür Yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Hastaneden çok bulunan bir kan olmadığını söylediler arayıp. Kan grubu AB Rh+ Anadolu yakasında olan herhangi bir Kızılay merkezine '’Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Anadolu yakasındaki için'’ olduğunu belirterek yarın 3 ünite kan bulmacamız gerekiyor. Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var.”

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Anahtar Kelimeler:
yoğun bakım
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